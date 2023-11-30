Ви зруйнували все, що ми збудували, – голова МЗС Люксембургу поставив на місце Росію в ОБСЄ

Ксав’є Беттель емоційно виступив на міністерському засіданні ОБСЄ. Він звернувся до російської делегації, яку очолював Сєргєй Лавров.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель перед зверненням до окупантів розповів про своє російське коріння. Його бабуся була з Росії.

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Беттель зізнався, що у нього були хороші стосунки з президентом країни-агресорки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він телефонував Владіміру Путіну та Володимиру Зеленському. За словами голови МЗС Люксембургу, інші лідери критикували його за намагання говорити з диктатором, бо це мало вигляд порушення єдності.

Після Бучі я відчув, що бажання знайти рішення немає. Мені сумно. Своєю поведінкою ви зруйнували все, що ми збудували: культурні, політичні, економічні відносини,

– сказав Беттель.

Міністр також пригадав, як під час розмови з президентом Росії він сказав, що тепер Сирія, КНДР та Еритрея є найкращими друзями Путіна. А той почав розповідати Беттелю про "російську мову, нацистів, біолабораторії". Голова МЗС Люксембургу наголосив, що інші країни бачать, що російські наративи є неправильними.

Ви зробили велику помилку. Я не буду тут, щоб почути відповідь Лаврова. Але спиніться. Спиніть те, що не має пояснення, що не має причини. Повірте, сила не в тому, щоб показати, що ви сильніші, а в тому, щоб припинити страждання мільйонів людей,

– заявив міністр.

Беттель також зазначив, що розпочати війну – просто. А ось закінчити її – це риса лідерів.

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