НАН прогнозує в Україні до 52 тисяч COVID-хворих на добу

В Україні зростає захворюваність на коронавірус. За минулі 2 доби в країні реєстрували рекордну кількість нових хворих – понад 32 тисячі 26 січня та понад 34 тисячі 27 січня.

З огляду на досвід інших країн, піковий рівень захворюваності варто очікувати через 1 – 3 тижні. Такий прогноз озвучили у Національній академії наук України.

Зверніть увагу Новий рекорд: за добу в Україні виявили понад 34 тисячі хворих на COVID-19

В будь-якому випадку протягом наступних днів нас чекає оновлення рекордів захворюваності. Заповненість лікарень зросла до 31%, хоча рівень смертності через COVID-19 поки що продовжує незначне зниження,

– йдеться в повідомленні.

Середня кількість нових зафіксованих випадків коронавірусу в Україні на день збільшилась до 18 987. За останній тиждень середня добова кількість померлих від хвороби становить 125.

Прогнози нових випадків зараження в Україні

Найвищу захворюваність прогнозують на перший тиждень лютого. Так, згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків впродовж тижня 26 січня – 1 лютого в середньому становитиме 29 878 (25 012 – 34 266), а з 2 по 8 лютого – 39 241 (20 596 – 52 651).

У НАН підкреслили, що реальні показники захворюваності сильно залежатимуть від можливостей системи тестування, ознаки перевантаження якої вже спостерігаються.

Науковці стали на захист вакцин

Вчені з НАН зауважили, що попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму Омікрон, рівень нового варіанту проти госпіталізацій складає 75%. Тож вакцини, які нині використовують в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу COVID-19.

Попередні прогнози інших відомств: