У KSE відповіли, чи зможе Україна прогодувати саму себе через війну

Через війну Україна точно не зможе займатися експортом продовольчих товарів. Водночас себе наша країна точно зможе забезпечити продуктами. В магазинах вже покращилася ситуація з товарами.

Про це 24 каналу повідомив віцепрезидент KSE (Київської школи економіки) Олег Нів’євський.

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Чи зможе Україна прогодувати саму себе

На це експерт відповів, що так, Україна зможе прогодувати саму себе в умовах війни.

В нас вже третій місяць війни, але особливої продовольчої проблеми в Україні ми не спостерігаємо. Зокрема, зерна достатньо "з головою". Ми зазвичай годували 400 мільйонів людей по всьому світу, крім нас самих. Врожаю точно вистачить на декілька років,

– впевнений Нів’євський.

Він переконує, що така ж ситуація на полицях магазинів – асортимент менший, але голоду немає. "Все нормально, люди ходять в магазин та все купують. Є деякі питання з доходами, але продукція є", – сказав експерт.

Тому Олег Нів’євський наголосив, що не треба переживати за продовольчу безпеку в Україні.

Яка зараз фінансова ситуація в Україні

Віцепрезидент KSE зазначив, що фінансова ситуація напружена. Опитування показують, що війна серйозно впливає на економічну активність в Україні. Окрім того, багато бізнесів позакривались.

Зараз йде певне відновлення економічної діяльності і важливо, щоб це продовжували роботи. Адже люди витратили частину своїх заощаджень, поки вони були в інших регіонах України чи за кордоном,

– каже Нів’євський

Окрім того, підвищуються ціни на продукти в магазинах. Це означає, що купівельна спроможність населення України падає.

Експерт додав, що експерти прогнозують падіння нашого ВВП на 30 – 40%. Тому потрібно якомога швидше закінчити війну і почати відновлення економіки України.

Олег Нів’євський пояснив, що експорту з України зараз немає, а це означає, що в нас серйозні проблеми з продовольчою безпекою на глобальному ринку.

Яка ситуація з продуктами в Україні

За інформацією заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурми, попри певний дефіцит продуктів у магазинах на початку повномасштабної війни, зараз ситуація покращилася. Харчові запаси в нашій державі повернулися до довоєнного рівня.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич додав, що селяни забезпечують не тільки свій продовольчий лад, а й загалом країну. Тож, Україна не матиме скрутної ситуації щодо багатьох продуктів. Мовиться зокрема і про ранні овочі. Вони через 1 – 1,5 місяця будуть набагато дешевшими – майже удвічі. На осінь також не буде продовольчих проблем.

Водночас у світі, як вважає Володимир Зеленський, вже почалася продовольча криза. Якщо у 2022 році ціни на харчові продукти зростуть, голод буде у 81 державі – приблизно у 47 мільйонів людей.

В низки областях України окупанти продовжують тероризувати фермерів. Аграріїв змушують віддавати понад половину свого врожаю.

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