Поїхав в Україну битися з російським агресором: на війні загинув польський журналіст
- На війні в Україні загинув польський журналіст Кшиштоф Горжелак, який добровільно приєднався до боротьби проти російського агресора.
- Кшиштоф Горжелак був відомим журналістом, який досліджував зловживання владою, вів скромне життя та відмовлявся від реклами корупціонерів.
На фронті загинув громадянин Кельце, журналіст, творець порталу Nasze Kielce Кшиштоф Горжелак. 45-річний військовий майже 2 роки тому добровільно поїхав в Україну та вирішив боротися з російським агресором.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Scyzoryk się otwarty.
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Що відомо про загиблого захисника України
У Кшиштофа Горжелака залишилися батьки, брат та донька у Кельці. Чоловік загинув 30 травня.
Він був журналістом, яких дуже мало. Він встиг дослідити теми зловживання владою в Кельці, окрузі та воєводстві. І це на найвищих рівнях,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що чоловік вів скромне життя, мав небагато грошей, але відмовився приймати рекламу від корупціонерів.
Кшиштоф Горжелак: дивіться фото Scyzoryk się otwarty
"Ця війна жорстоко нагадала нам про себе, смерть Кшишека, мешканця Кельце, друга, викликає сльози на очах і змушує нас усвідомити – ця війна зовсім поруч, вона зараз, вона абсурдна і має закінчитися якомога швидше", – написали журналісти.
Чоловіка поховають в Україні.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Кшиштофа Горжелака. Світла та вічна пам'ять.
Нагадаємо, що 30 квітня на війні загинув 26-річний доброволець із Нової Зеландії Шан Ле Кернс. Він став 4-м новозеландцем, який загинув у боротьбі за Україну.