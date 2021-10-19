Конституційний Суд України вирішив розглянути справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. До суду з відповідною скаргою звернулася група з 49 нардепів.

Про те, що КСУ розгляне справу про звільнення Тупицького та Касмініна, у мережі повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

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КСУ розгляне справу звільнення суддів

Конституційний Суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України указів президента України (щодо Тупицького та Касмініна – 24 канал),

– написала Совгиря.

Справу розглядатимуть на засіданні Великої палати КСУ.

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Текст допису Ольги Совгирі:

Конституційний Суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів Президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року, "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 26 лютого 2021 року, "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" від 27 березня 2021 року (т.зв. справа Тупицького О. та Касмініна О).

Справа розглядатиметься на засіданні Великої палати Суду.