Кубраков може тимчасово очолити Укрзалізницю: доручення РНБО
4 серпня 2021 , 20:33Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс – Україна
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков може почати виконувати обов'язки голови правління Укрзалізниці. Рада національної безпеки та оборони доручила уряду прийняти таке рішення.
РНБО висунула низку вимог Укрзалізниці. Наприклад, зробити економічно обґрунтованими тарифи вантажних перевезень.
До теми Небезпечні для нацбезпеки процеси, – РНБО доручила перевірити діяльність Укрзалізниці
Інші вимоги
- Забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ;
- залучити програми відновлення інфраструктури та потягів;
- організувати закупівлю нових вагонів;
- забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів в контейнерах;
- ввести швидкісний рух.
Що цьому передувало
- Під час виїзного засідання РНБО 30 липня обговорювали питання Укрзалізниці.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що там відбуваються доволі небезпечні процеси у фінансово-господарській діяльності.
- Відтак Кабміну доручили розібратись у проблемі. Якщо буде потрібно, уряд може здійснити "кардинальні" рішення, зокрема, кадрові.