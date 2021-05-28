Кубраков звільнив директора порту "Южний"

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков звільнив Сергія Ковшара з порту "Южний". Посадовець обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів, а також був виконувачем обов'язків директора.

Рішення набуває чинності з 28 травня. Контролювати виконання наказу має сам Кубраков.

Раніше Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

До речі, це одне з перших кадрових рішень Кубракова на новій посаді.

Зверніть увагу! Детективи НАБУ у жовтні 2020 року викрили масштабну корупційну схему у порту "Южний". Це призвело до збитків у розмірі 47 мільйонів гривень.

До схеми причетні 11 людей. Серед підозрюваних були чинні та колишні керівники підприємства.

Що відомо про призначення Кубракова міністром

Очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков 20 травня став міністром інфраструктури. Перед тим цю посаду обіймав Владислав Криклій, однак він написав заяву на звільнення.

Призначення Кубракова підтримали 284 нардепи.

В "Укравтодорі" чиновник працював з листопада 2019 року.



Наказ Кубракова / Фото "РБК-Україна"