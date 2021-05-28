Кубраков звільнив директора порту "Южний"

28 травня 2021 , 13:14
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Джерело:

"РБК-Україна"

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков звільнив Сергія Ковшара з порту "Южний". Посадовець обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів, а також був виконувачем обов'язків директора.

Рішення набуває чинності з 28 травня. Контролювати виконання наказу має сам Кубраков.

Раніше Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

До речі, це одне з перших кадрових рішень Кубракова на новій посаді.

Зверніть увагу! Детективи НАБУ у жовтні 2020 року викрили масштабну корупційну схему у порту "Южний". Це призвело до збитків у розмірі 47 мільйонів гривень.

До схеми причетні 11 людей. Серед підозрюваних були чинні та колишні керівники підприємства.

Що відомо про призначення Кубракова міністром

  • Очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков 20 травня став міністром інфраструктури. Перед тим цю посаду обіймав Владислав Криклій, однак він написав заяву на звільнення.
  • Призначення Кубракова підтримали 284 нардепи. 
  • В "Укравтодорі" чиновник працював з листопада 2019 року.


Наказ Кубракова / Фото "РБК-Україна"

 
Автор: Ольга Музика