Кубраков звільнив директора порту "Южний"

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков звільнив Сергія Ковшара з порту "Южний". Посадовець обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів, а також був виконувачем обов'язків директора.
Рішення набуває чинності з 28 травня. Контролювати виконання наказу має сам Кубраков.
Раніше Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури
До речі, це одне з перших кадрових рішень Кубракова на новій посаді.
Зверніть увагу! Детективи НАБУ у жовтні 2020 року викрили масштабну корупційну схему у порту "Южний". Це призвело до збитків у розмірі 47 мільйонів гривень.
До схеми причетні 11 людей. Серед підозрюваних були чинні та колишні керівники підприємства.
Що відомо про призначення Кубракова міністром
- Очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков 20 травня став міністром інфраструктури. Перед тим цю посаду обіймав Владислав Криклій, однак він написав заяву на звільнення.
- Призначення Кубракова підтримали 284 нардепи.
- В "Укравтодорі" чиновник працював з листопада 2019 року.
Наказ Кубракова / Фото "РБК-Україна"