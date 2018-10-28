Кубрат Пулєв переміг Хьюї Ф'юрі та отримав право на бій з Джошуа: відео бою

Кубрат Пулєв (26-1, 13 KO) в Софії переміг Хьюї Ф'юрі (21-2, 11 KO) і став обов'язковим претендентом на титул IBF в суперважкій вазі.

Бій Пулєва і двоюрідного брата Тайсона Ф'юрі пройшов в спокійному ритмі. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Пулєву – 115:113, 117:111, 118:110.

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Таким чином, болгарин отримає другу можливість вийти на бій з Ентоні Джошуа, який є чемпіоном світу за версією IBF. У жовтні минулого року Пулєв вже повинен був битися з британцем, але отримав травму і втратив можливість відбоксувати на Уемблі.

Нагадаємо, українець Сергій Дерев’янченко програв у бою за титул чемпіона світу IBF Деніелу Джейкобсу.

Відео бою Кубрат Пулєв – Хьюї Ф'юрі

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