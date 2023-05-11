Куди долетять британські Storm Shadow: карта від радника Конгресу США
Україна отримала від Великої Британії ракети Storm Shadow. Вони можуть досягнути будь-яких цілей на окупованих територіях.
Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро продемонстрував, куди можуть дістати ракети. Наприклад, долетіти вони можуть навіть до Криму.
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Чи дістануть ракети до Росії
Так, ці ракети дістануть до тилових районів Росії, а також можуть уразити будь-який об'єкт на півдні, південному сході та південному заході Білорусі. Щоправда, Україна не атакує інші держави, а лише захищає свої території.
Куди дістануть ракети / Фото з твітера Пола Массаро
Усі російські військові позиції зараз у зоні ураження. Керченський міст у зоні ураження. Російські лінії постачань доведеться перемістити ще далі,
– сказав політик.
За словами Массаро, Storm Shadows справді є зброєю для перемоги у війні.
Кримський міст в зоні ураження / Фото з твітера Пола Массаро
Що відомо про Storm Shadow
- Ці крилаті ракети великої дальності розробляла Велика Британія та Франція. Дальність Storm Shadow – понад 250 кілометрів. Її запускають з повітря.
- Експерти стверджують, що це "зброя глибокого удару", оскільки вона оснащена вдосконаленою навігаційною системою для забезпечення точності.