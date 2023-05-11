Куди долетять британські Storm Shadow: карта від радника Конгресу США

Україна отримала від Великої Британії ракети Storm Shadow. Вони можуть досягнути будь-яких цілей на окупованих територіях.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро продемонстрував, куди можуть дістати ракети. Наприклад, долетіти вони можуть навіть до Криму.

Важливо Змінить правила гри: Британія офіційно передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Чи дістануть ракети до Росії

Так, ці ракети дістануть до тилових районів Росії, а також можуть уразити будь-який об'єкт на півдні, південному сході та південному заході Білорусі. Щоправда, Україна не атакує інші держави, а лише захищає свої території.



Куди дістануть ракети / Фото з твітера Пола Массаро

Усі російські військові позиції зараз у зоні ураження. Керченський міст у зоні ураження. Російські лінії постачань доведеться перемістити ще далі,

– сказав політик.

За словами Массаро, Storm Shadows справді є зброєю для перемоги у війні.



Кримський міст в зоні ураження / Фото з твітера Пола Массаро

Що відомо про Storm Shadow