росіяни ненавидять Польщу та Литву, вони можуть повернути туди зброю, – Ступак
росія не може собі дозволити визнати програш у війні проти України, тому не піде на капітуляцію. Для самого путіна ця поразка буде – особиста. Саме тому залишається ймовірність застосування агресором ядерної зброї.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 каналу підтвердив, що не виключає застосування ядерної зброї росією. Він зазначив, що хотів би сказати про неможливість таких дій, проте ризик все ж є.
Важливо Путін в істериці, – Гудков пояснив, навіщо лавров говорив з Блінкеном
За його словами, ядерна зброя не вирішить війну. В Україні немає єдиного центру, знищивши який, країна перестане чинити опір.
Немає такого єдиного центру, як вони кажуть, "прийняття рішень". У нас дуже розгалужена система управління. Якщо, не дай Боже, немає головнокомандувача, то є людина, яка може виконувати його обовʼязки,
– повідомив Іван Ступак.
"Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів... Тобто в нас немає одного такого диктатора, знищивши якого, усе руйнується", – пояснив Ступак.
Він додав, якщо бити по військових обʼєктах, то треба дуже багато ядерних боєголовок. Адже наша військова потужність дуже сильно розтягнута. Українські військові не проживають в одному готелі, а танки не зберігаються на одному паркмайданчику. Саме тому неможливо знищити все одразу.
Є можливість застосування цієї зброї проти наших найкращих друзів – це Польща та Литва. На жаль, ці країни росії поперек горла знаходяться. Вона їх просто ненавидить,
– розповів Іван Ступак.
За його словами, зброя може застосуватися там. Можливо, вони спробують її використати десь на кордоні.
"Я впевнений, що вона (ядерна зброя – 24 канал) не розвʼяже питання ведення війни. Навпаки – вкаже на слабкість росії й це призведе до ще більш негативних наслідків. Не кажу, що буде удар у відповідь, наприклад збоку Великої Британії або США. Ніхто цього не знає, навіть Байден. Вони самі ще не розвʼязали цього питання", – підсумував колишній співробітник СБУ.
Дивіться відео: Іван Ступак про ризик використання росією ядерної зброї
Останні новини щодо росії
- У Литві серйозно ставляться до можливої загрози з росії. Там потужно посилюють власні Збройні сили.
- У росії пробили чергове дно своєю аморальністю. На цей раз посольство держави-агресорки публічно заявило про необхідність жорстокої страти героїчних оборонців Маріуполя.
- росіяни зазіхнули на турецькі безпілотники, які активно вносять нові імена в списки "хороших росіян". Сподівання окупантів з тріском провалилися – ніхто не хоче мати з ними жодних справ.