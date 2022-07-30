росіяни ненавидять Польщу та Литву, вони можуть повернути туди зброю, – Ступак

росія не може собі дозволити визнати програш у війні проти України, тому не піде на капітуляцію. Для самого путіна ця поразка буде – особиста. Саме тому залишається ймовірність застосування агресором ядерної зброї.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 каналу підтвердив, що не виключає застосування ядерної зброї росією. Він зазначив, що хотів би сказати про неможливість таких дій, проте ризик все ж є.

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За його словами, ядерна зброя не вирішить війну. В Україні немає єдиного центру, знищивши який, країна перестане чинити опір.

Немає такого єдиного центру, як вони кажуть, "прийняття рішень". У нас дуже розгалужена система управління. Якщо, не дай Боже, немає головнокомандувача, то є людина, яка може виконувати його обовʼязки,

– повідомив Іван Ступак.

"Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів... Тобто в нас немає одного такого диктатора, знищивши якого, усе руйнується", – пояснив Ступак.

Він додав, якщо бити по військових обʼєктах, то треба дуже багато ядерних боєголовок. Адже наша військова потужність дуже сильно розтягнута. Українські військові не проживають в одному готелі, а танки не зберігаються на одному паркмайданчику. Саме тому неможливо знищити все одразу.

Є можливість застосування цієї зброї проти наших найкращих друзів – це Польща та Литва. На жаль, ці країни росії поперек горла знаходяться. Вона їх просто ненавидить,

– розповів Іван Ступак.

За його словами, зброя може застосуватися там. Можливо, вони спробують її використати десь на кордоні.

"Я впевнений, що вона (ядерна зброя – 24 канал) не розвʼяже питання ведення війни. Навпаки – вкаже на слабкість росії й це призведе до ще більш негативних наслідків. Не кажу, що буде удар у відповідь, наприклад збоку Великої Британії або США. Ніхто цього не знає, навіть Байден. Вони самі ще не розвʼязали цього питання", – підсумував колишній співробітник СБУ.

Дивіться відео: Іван Ступак про ризик використання росією ядерної зброї

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