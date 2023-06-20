Путівка в пекло: куди росіяни вивозять українських дітей та як протидіяти?

Тисячі дітей, десятки регіонів, сотні закладів, мільярди рублів й зміни в законодавство – саме так Росія організувала новий сезон "перевиховання" для дітей з окупованих територій України. Чого чекати та як протидіяти – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Масштаби порушень

На початку 2023 року міжнародна спільнота глибоко занепокоїлася через публікацію звіту Єльської школи громадського здоров'я.

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У ньому стверджувалося, що в організованій системі з 43 таборів, частина з яких розташована в Сибіру та на Далекому Сході, росіяни методично "перевиховували" близько 6000 українських дітей.

Експерти ідентифікували випадки примусового переміщення та незаконних депортацій, які згодом отримали додаткову кваліфікацію у звіті Московського механізму від 4 травня 2023 року як не лише воєнний злочин, але й злочин проти людяності, 14 порушень Конвенції ООН про права дитини, намір викорінити національну ідентичність та залишити дітей у Росії назавжди.

Напередодні, 16 березня 2023 року, Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні зробила висновок, що діяння російських агентів, спрямовані на перешкоджання возз'єднанню родин та репатріації неповнолітніх мають ознаки окремого воєнного злочину.

Протягом кампанії 2023 року лише за офіційною інформацією від вищих посадовців Росії держава-агресорка планує відправити 5000 дітей з окупованих територій у так звані багатоденні тематичні маршрути, пов'язані з історією і культурою Росії. Ще 6000 дітей, за словами віцепрем'єрки Тетяни Голікової, "відпочинуть" в таборах на території Росії.

Щоправда, на місцях видають інші, більш показові цифри. Так, "міністр освіти й науки" так званої "ЛНР" Іван Кусов стверджує, що близько 20 тисяч дітей лише з цього квазіутворення відпочинуть в "інших" регіонах Росії в межах літньої оздоровчої кампанії.

Трекер дітей

Перші групи українських неповнолітніх у межах кампанії 2023 року були відправлені на так звану медико-соціальну реабілітацію ще на початку травня. Наприклад, 8 травня 40 дітей із Запорізької області були переміщені в Євпаторію, а орієнтовно 15 травня з Василівки Запорізької області до Білорусі на "оздоровлення" вивезли 43 школярів віком від 8 до 15 років.

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Російські агенти в Криму, Білорусі та Росії не приховують, що в цей період тривав навчальний рік, тож діти продовжили відвідувати заняття за відповідними програмами, які не передбачають української складової.

Починаючи з 15 червня неповнолітніх з окупованих територій вивозять щодня. Географія закладів – різноманітна й охоплює на сьогодні Білорусь, Архангельську область, Крим, Чуваську Республіку, Челябінську область, Нижній Новгород, Дагестан, Ярославську область, Кіровську область, Краснодарський край, Томську область, Тверську область, Тульську область, Мурманську область, Північну Осетію, Карелію, Марій Ел, Пензенську область, Інгушетію, Приморський край.

На відміну від 2022 року вже зараз спостерігається тенденція щодо пріоритетного вивезення дітей з Запорізької та Херсонської областей. При цьому маршрут пролягає здебільшого за кордон, а не в Крим, де цьогоріч "конкуренцію" українським неповнолітнім створюють діти з Бєлгородської області.

Організація процесу

Законодавство Росії у сфері дитячої рекреації – складне й суперечливе навіть на думку російських юристів. Поряд з загальною системою для дітей з держави-агресорки, в Росії імплементовано окрему політику для неповнолітніх з окупованих територій України.

До її реалізації залучена партія "Єдина Росія" (зокрема, але не виключно "Жіночий рух Єдиної Росії"), міністерство просвіти, міністерство охорони здоров'я, Роспотребнадзор, міністерство внутрішніх справ, міністерство надзвичайних ситуацій, міністерство транспорту, Росгвардія, уповноважена Марія Львова-Бєлова, дитячі уповноважені в регіонах, губернатори. Непоодинокими є випадки "усних розпоряджень" президента Владіміра Путіна очільникам таборів щодо розміщення на їхній базі українських дітей.

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З правового погляду процес оформлюється шляхом укладення договорів між колаборантами-очільниками окупаційних адміністрацій та суб'єктами федерації або навіть директорами інституцій, які приймають неповнолітніх. Текстів таких договорів у відкритих базах даних немає. При цьому можлива схема, коли губернатор з російського регіону розпоряджається про "оздоровлення" дітей з окупованих територій, оскільки має над ними "шефство".

Вивезення українських неповнолітніх відбувається безкоштовно. Водночас російські батьки мають оплачувати путівку для дитини, громадянина Росії.

Слід підкреслити, що об'єм державного фінансування рекреаційної кампанії для неповнолітніх у Росії у 2023 році становить рекордні 68,8 мільярда рублів. Однак, вартість путівки для "простих росіян" підскочила в 3 рази, що вкотре свідчить про:

пріоритетне фінансування незаконних депортацій і примусового переміщення українських дітей;

використання дитячого відпочинку для сприяння мобілізації у Росії (путівки для дітей учасників так званої "СВО");

корупцію та нехтування правами й інтересами російських дітей.

У 2023 році було впроваджено зміни до законодавства, зокрема до федерального закону "Про основні гарантії прав дитини в Росії". Декларується, що поправки необхідні для підвищення рівня безпеки. На практиці – вони легалізують цілодобову присутність російських спецслужбовців та військових на територіях дитячих таборів та обмежений доступ не лише до приміщень, але й до прилеглих зон: берегової лінії, лісової смуги тощо.

Крім того, тепер батьки або законні представники можуть забрати дитину з закладу виключно після того, як покажуть російський паспорт та відповідні російські документи, що, по суті, є прихованою кампанією нав'язування громадянства окупаційної держави всупереч міжнародному праву.

Цікаво, що активні "зусилля" Марії Львової-Бєлової у квітні – травні 2023 року з повернення дітей із таборів відпочинку, яких вивезли ще у 2022 році, теж не є випадковими. Вони пов'язані, як з видачею МКС ордеру на її арешт, так і внутрішнім тиском з боку провладної партії щодо звільнення закладів від таких дітей до 1 червня задля проведення нової кампанії.

Реакція та протидія

Що з дітьми відбуватиметься в "таборах перевиховання" добре відомо та анонсовано самими росіянами: русифікація, мілітаризація, індоктринація, медичне втручання невідомої природи. Методички були протестовані ще торік.

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Суттєва відмінність – більш активна роль так званих "військово-патріотичних" рухів та оголошення девізом кожної зміни "Ми – росіяни". Вже сьогодні компетентним органам України слід активізувати зусилля по розробці програм реінтеграції дітей, які проходять таке російське перевиховання.

Реакція міжнародної спільноти на торішню "реабілітацію" українських дітей росіянами виявилася недостатньою, щоб запобігти повторенню та розширенню кампанії у 2023 році. Рух лінії фронту в майбутньому призводитиме до того, що діти знову місяцями утримуватимуться в таборах, піддаючись діянням, які досягають порогу нелюдського поводження.

Задля їхнього повернення буде необхідний єдиний юридичний механізм з міжнародними гарантіями. Крім того, вже зараз слід ввести або посилити санкції проти винних осіб, що має стати для останніх демонстрацією рішучості світової спільноти притягнути їх до відповідальності в майбутньому.