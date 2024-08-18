Що "прикриє" ЗСУ від російських військ на Курщині: військове зведення від Світана

Сили оборони України просуваються територією Курської області. Ймовірно, з боку Суджі вони продовжать рух до річки Сейм , через яку знищили вже 2 мости.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу наголосив, що росіянам бракує військ, аби спробувати нівелювати наш рух на Курщині.

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Куди рухаються ЗСУ на Курщині

Полковник запасу вважає, що Сили оборони "відрізатимуть" шматок Курської області по річку Сейм, лівий берег якої ми можемо контролювати. У зв'язку з цим там знищуються мости.

Сейм "прикриє" від російських військ, скільки б їх там не було,

– сказав Світан.

Адже, за його словами, це доволі широка та швидка річка, яка створює певний механізм оборонних споруд, що будуть внесені до загальної системи фортифікацій. Тож до річки потрібно прив'язуватися, адже там великі горизонтальні береги.

Військовий експерт додав, що наш рух відбувається 3 напрямками до Сейму – в бік Рильська, Курчатова та Курська.

Скільки сил бракує Росії на Курщині

Світан зазначив, що з боку України, судячи з інформації, що є у вільному доступі, в операції на Курщині беруть участь близько 10 тисяч військових або трохи більше. Звісно, є ще певна підтримка з нашої території.

За його словами, з військового погляду росіянам зараз зручно розміщувати свої основні сили по правому березі Сейму. Тобто прикривати міста Курськ, Курчатов, Льгов, Рильськ.

Щоб нівелювати наш рух чи зупинити нас на Сейму, їм треба близько 45 тисяч терористів,

– зауважив полковник запасу.

Стільки, додав він, росіянам ніде взяти, окрім як зняти зі східного фронту, можливо, з частини Херсонського та Запорізького напрямків. Тому все залежить від рішення противника, коли та в якій кількості він перекине війська. Нині їм бракує сил.