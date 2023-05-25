У Зеленського розповіли, куди "зник" Залужний

Російська пропаганда на тлі невдач на фронті та самоліквідації власної авіації вигадала байку, яка здивувала безглуздістю. Вони заявили про нібито "зникнення" Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Першою чергою це демонструє відсутній інтелектуальний рівень Росії, а Україні варто менше зважати на подібні вигадки ворога, адже в нас є першочергові питання на порядку денному. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Росія досі намагається зайти в інформаційну повістку, для цього вигадує фейки, зокрема і про Валерія Залужного, які згодом передруковують різноманітні видання.

Цієї теми для обговорення реально не існує. Ми замість того, щоб обговорювати, що нам потрібно збільшити для контрнаступу, де ми можемо щось зробити, щоб зменшити впливи на глобальний ринок Росії, про санкції, про трибунал тощо, ми з вами обговорюємо чи є на робочому місці Валерій Залужний,

– прокоментував Подоляк.

У російського фейку єдина мета

Зауважимо, що 24 травня відбулася офіційна ставка Верховного Головнокомандувача, де генерал Залужний з очільниками інших напрямків й силових структур доповідав Верховному Головнокомандувачу.

Подібні російські фейки, наприклад, про поранення Залужного затьмарюють інші важливі інформаційні приводи, це їхня основна мета, наголосив Подоляк.

Вони насичують не лише наш, а й західний простір подібними відсутніми інформаційними приводами. Давайте не годувати кролів,

– підкреслив політик.

Росіяни намагаються ініціювати певну інформаційну хвилю, аби Україна виправдовувалася. Тоді б знову всі почали говорити, що вона домінує, дає інформаційні приводи. Натомість Україні варто стати суб'єктом не лише в глобальній політиці, а й в дипломатії, коректно реагувати на все, що з'являється в інформаційному просторі. Першою чергою наша держава повинна зосередитися на своєму порядку денному, власних ініціативах та діях.

Сам Валерій Залужний на подібну дезінформацію реагує з усмішкою. Мовляв, аби він реагував на кожен подібний фейк, йому б не було коли працювати.

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