Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 3-5 серпня

Ми підготували для вас традиційний перелік заходів, які відбудуться в столиці найближчими вихідними. Читайте далі афішу подій у Києві на 3-5 серпня.

Афіша подій у Києві на 3-5 серпня

Шоу Братів Шумахерів

Міжнародний центр культури та мистецтв

3 серпня, 19:00

Вартість квитків: 120-590 грн. \ Придбати квитки

Читайте також: Афіша подій на серпень у Києві: незабутні концерти ОЕ, Die Antwoord та Imagine Dragons

Сергій Цвіловський і Юрій Великий давно є особами впізнаваними. Їх дует, що відпрацьовував свою майстерність роками спільних зусиль, є цікавим та якісним явищем вітчизняного гумору. Саме тому коміків за роки творчої діяльності неодноразово запрошували брати участь у найрізноманітніших телевізійних гумористичних проектах, серед яких найвідоміші, такі як "Вечірній Квартал", наприклад. Артисти вирізняються своєю інтелігентністю та освіченістю, при цьому їх жарти часом є дуже пікантними, хоч і делікатно виваженими. Радимо всім небайдужим до якісного гумору завітати на концерт "Шоу Братів Шумахерів", адже кількість позитивних вражень точно не дасть вам пошкодувати про такий вибір!

Шоу Братів Шумахерів

Ulichnaya Eda 5 years 5 sences

Арт-завод "Платформа"

3-5 серпня

Вартість квитків: 75 грн. \ Придбати квитки

Улюбленому багатьма проекту Ulichnaya Eda виповнюється п’ять рочків! Святкувати цей ювілей протягом трьох днів будуть на Арт-заводі "Платформа". Організатори обіцяють, що прийдешнє свято має всебічно потішити своїх гостей, не оминувши увагою жодне с п’яти чуттів. Поєднання неймовірних смаків та ароматів із дотиками до улюблених смаколиків, буде доповнено різноманітним видовищами та музикою, що в свою чергу тішитимуть зір і слух. Цими вихідним на нас чекає подія стовідсотково варта уваги, тож ласкаво просимо!

Ulichnaya Eda

Long training 10 км

ВДНГ

4 серпня

Провести час із користю цими вихідними можна буде на ВДНГ! Команда Run Ukraine пропонує тим, хто готується до марафону, або просто хоче покращити свої навички бігу, приєднатись до забігів на 5 та 10 кілометрів, що відбудуться 4 серпня на території експоцентру. Учасники матимуть змогу користуватись гардеробом, також організатори надають воду на харчування (банани), а за перебігом заходу слідкуватимуть лікарі швидкої допомоги. Усі умови для хорошого спільного тренування тут створено.

Long training 10 км

Музика небесних сфер: "Містерія Звуку"

Планетарій

4 серпня, 19:30

Вартість квитків: 200-350 грн. \ Придбати квитки

Цього разу музичний вечір у Київському планетарії буде наповнено звучанням безлічі інструментів з усього світу, сучасних і дуже давніх, незвичайних і справді космічних. Варгани, ханги, пласкі дзвони, тибетські чаші… Це ще не все розмаїття звуку, що створюватиме неземні мелодії, в той час як під куполом планетарію буде висвітлено неймовірну мандрівку зірковими далями. Така подія має запам’ятатись і подарувати враження, які складно порівняти ще з чимось.

Музика небесних сфер: "Містерія Звуку"

Підпільний Стендап: Андрій Щегель

Счастье HUB

4 серпня, 20:00

Вартість квитків: 200 грн. \ Придбати квитки

Проект "Підпільний Стендап" завоював вже чимало шанувальників серед українських поціновувачів гумору, а відео з їх концертів стрімко набирають перегляди на YouTube. Андрій Щегель — один з найяскравіших та найталановитіших резидентів "Підпільного Стендапу". Його гумор часом є жорстким, навіть безжальним, але незмінно якісним і смішним. Андрій має надзвичайну харизму, що дарує йому здібність захоплювати увагу слухачів, і утримувати її, ведучи від однієї комічної історії до іншої. Цей хлопець насправді вміє смішити людей майстерно, а головне — робити це щиро!

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 серпня, 20:00

Вартість квитків: 1999-3000 грн. \ Придбати квитки

Читайте також: Щури, бульбашки, м'які іграшки: що потрібно групі Die Antwoord для концерту в Києві

Без сумніву — найяскравіша подія тижня, і один із головних концертів серпня. Вперше, і на жаль востаннє, до Києва завітають божевільні Die Antwoord. Нещодавно артисти заявили, що наступний альбом гурту стане останнім на їх творчому шляху. Вже протягом багатьох років фріки з Кейптауну збирають величезні натовпи фанатів по всій планеті, адже їх неповторний стиль, драйвова музика, провокаційні тексти та ще більш провокаційні кліпи не можуть залишити байдужим. Українські прихильники Die Antwoord дуже довго чекали на їх живий виступ, тож пропускати єдину можливість потрапити на їх концерт в Києві не варто!

Die Antwoord