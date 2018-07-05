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Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 6-7 липня

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Афіша подій у Києві на 6-7 липня
Афіша подій у Києві на 6-7 липня / Karabas.com

Ось ми і зробили крок у другу третину літа. Час дізнатись, де, коли і як починати наповнювати липень враженнями. Гарний настрій та приємні миті гарантовано! Читайте далі афішу подій у Києві на 6-7 липня.

Афіша подій у Києві на 6-7 липня

Опера під зоряним небом – у пошуках п’ятого елементу

Планетарій

6 липня, 19:30

Вартість квитків: 200-400 грн. / придбати квитки

Найвеличніші оперні арії світу пролунають у межах проекту "Опера під зоряним небом – у пошуках п’ятого елементу", супроводжуючи яскраві проекції космічних просторів, висвітлені під куполом Київського планетарію. Віртуозні виконавці з Eclectic Sound Orchestra підкорили чимало світових сцен, серед яких міланська La Scala, а тепер у спільному із планетарієм проекті збираються донести космічне звучання оперних шедеврів і до столичних слухачів.

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Опера під зоряним небом

Soul Jazz from Texas: Lee Mays

Caribbean Club

6 липня, 20:00

Вартість квитків: 120-400 грн. / придбати квитки

З батьківщини джазу до нас їде відомий композитор і виконавець Лі Мейс — людина, яка не тільки створює зворушливу музику, що торкається найніжніших струн у душах слухачів, а й вкладає до творів власну життєву філософію. Ще у підлітковому віці Мейс почав писати християнську музику, вважаючи творчість тим інструментом, за допомогою котрого можна донести до цілого людства вічні цінності. Теплий джаз і витончена лірика чекатимуть на своїх слухачів о 20:00 6 липня у Caribbean Club.

Soul Jazz from Texas: Lee Mays

Stebelska and Barvy Project band, Етно-вечірка в ніч на Купала

Caribbean Club

7 липня, 18:00

Вартість квитків: 150-400 грн. / придбати квитки

Наймістичніша ніч, за уявленнями наших пращурів, вже зовсім скоро. У цей чарівний час у Caribbean Club відбудеться святкування свята Купала із відтворенням усіх традиційних обрядів, тут кожен гість зможе взяти участь у створенні святкової магії! Із концертною програмою на заході виступатимуть Оксана Стебельська та Barvy Project band, запальними етнічними мотивами розпалюючи настрій, ніби купальську ватру. Також у програмі танцювальні майстер-класи, покази етнічного одягу, смачні частування та багато іншого. Початок о 18:00, ласкаво просимо!

Оксана Стебельська та Barvy Project band

Underground Stand Up

Golden Gate pub

7 липня, 19:00

Вартість квитків: 150-250 грн. / придбати квитки

Бронебійний гумор від Підпільного Стендапу для всіх охочих! Проект, що підкорив багатьох шанувальників стендап-комедії проводить чергову свою зустріч 7 липня у найстарішому пабі Києва Golden Gate pub. Цього разу на сцену вийдуть – Свят Загайкевич, фіналіст Стенд Ап Шоу на Новому Каналі; Андрій Щегель, переможець фестивалю "Інді.Коміки 2016" та Настя Дєрская, що перемогла на шоу "Розсміши коміка" і на фестивалі Stand Up Comedy Week in KIEV. Приходьте о 19:00 насолодитись майстерними жартами на заборонені теми.

Underground Stand Up

Літо на ВДНГ

Вхід вільний

Протягом цілого літа у столиці є місце, де точно знайдеться щось, що припаде до смаку і малим і великим. ВДНГ розгорнув на своїй території простір призначений для того, щоб зробити київське літо незабутнім! І якщо ви гадаєте, що життя після "Атлас Вікенду" тут немає, глибоко помиляєтесь. Заняття до душі на ВДНГ знайдеться завжди, як для тих, хто цінує активний, екстремальний відпочинок, так і для тих, хто просто хотів би розслабитись на свіжому повітрі. До кінця серпня ВДНГ запрошує вас у гості разом із вашими рідними та близькими.

Літо на ВДНГ

Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Музика Афіша
Джерело: 24 Канал
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