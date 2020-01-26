Депозити, золото, нерухомість, ОВДП: куди вигідніше вкладати гроші в 2020 році

Гроші повинні працювати і приносити прибуток. Куди бажано інвестувати гривні в 2020 році аби вони не лише не знецінились, а ще й приносили прибуток, – розповідають 24 каналу економісти та фінансові експерти.

Кардинальні зміни

На думку члена Ради Нацбанку Віталія Шапрана, цьогоріч все розвиватиметься за класичним сценарієм. Для населення насамперед цікавими будуть банківські депозити. Вони забезпечують збереження коштів через систему гарантування вкладів та не мають додаткових трансакцій.

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Сподіваюсь, із часом вирішимо питання з усунення податку на депозити. А також гармонізації цього виду оподаткування разом із іншими фінінструментами таким чином, щоб по ним діяла одна ставка, можливо менша ніж зараз з оподаткування доходів фізичних осіб,

– наголошує Віталій Шапран.

Водночас, НБУ заявляє про зниження облікової ставки. Це призведе до зниження ставок по депозитам. Якщо є можливість покласти гроші на депозит – це треба робити зараз, з можливістю поповнення. В такому разі забезпечуватиметься більш висока ставка протягом одного року.

Зберігання грошей варто довірити банку / Фото 24 каналу

Щодо тенденцій на валютному ринку, НБУ своїми інтервенціями поки утримує або навіть спонукає її до зростання. Йдеться про послаблення гривні до ключового показника –приблизно 25 гривень за долар.

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Як зауважує директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, оскільки уряд заявив про проведення масштабної приватизації та запуск земельної реформи, це може означати прихід певних коштів в Україну. Плюс зовнішньо-економічний фактор, зокрема, суттєве падіння ціни на газ, а також тепла зима, яка свідчить, що його нам потрібно буде менше. Це означає – гривня укріплюватиметься, вірогідніше за все. Вкладення в долари та євро наразі не є недоцільними.

Від облігацій до золота

Другим напрямком інвестування грошей, можуть стати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Щоправда, цей інструмент не для дуже широкого кола громадян. Зараз фізичні особи накупили облігацій приблизно на 20 мільярдів гривень. Це небагато від загального обсягу, але такий інструмент цікавий для інвестицій. Оскільки періодично демонструє доволі непогані відсоткові ставки, особливо на вторинному ринку. Щоправда, Віталій Шапран зазначає, коли ми розглядаємо ОВДП, є певне обмеження: інвестиції від 50 і навіть 100 тисяч не будуть рентабельними, оскільки є витрати на зберігачів. Це дійсно цікавий інструмент, але не всі можуть ним користуватись.

Коли йдеться про значні суми, пропонується ОВДП. Вони можуть бути достатньо цікавим інструментом інвестування. Проте, нещодавно проведені аукціони показують тенденцію до зниження ставок по цим інструментам. Тому тут найближчим часом також може бути суттєве зниження,

– вважає Ілля Несходовський.

Натомість, Віталій Шапран радить звернути увагу на облігації, які випускають корпоративні імітенти. Серед них є й банки з іноземним капіталом. Експерт припускає, що цей ринок оживе в 2020 році. Щоправда, він не вельми цікавий в плані інвестування для звичайних людей через наявний режим оподаткування, так само як і по доходам фізосіб. Тому дохідність буде обмежена певною мірою, але є цікаві імітенти, які й зараз можуть запропонувати дохідність понад 15% річних. Вони йдуть з дозованим ризиком.

Детальніше про інвестиції у цінні папери, дивіться тут:

Щодо інших капіталовкладень, приміром інвестицій в нерухомість. В цьому випадку йдеться про певні ризики, пов'язані з новобудовами. Є невизначеність щодо швидкості завершення будівництва. Хоча, тенденція на ринку нерухомості демонструє зростання вартості житла.

Якщо ми розглядатимемо питання інвестування грошей в бізнес, то варто звернути увагу на різноманітні франшизи, які зараз пропонують.

Інвестуючи в свою справу потрібно мати певний підприємницький талант, а також час щоб контролювати бізнес аби він ефективно працював. У цьому випадку ризики звичайно більші, проте й прибутковість може бути набагато вищою,

– говорить Несходовський.

Щодо цінних паперів. Тут важливо мати досвід або вкладати в достатньо відомі компанії, які демонструють позитивні тенденції.

За останній рік суттєво подорожчало золото, яке може бути достатньо ефективним інструментом для збереження своїх капіталовкладень.

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