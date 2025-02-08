Кулеба назвав головну "переговорну помилку" команди Трампа, яка "дорого обійдеться" Україні

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував переговорну стратегію команди Дональда Трампа щодо питання вступу України до НАТО. Він заявив, що США зробили серйозну помилку, одразу погодившись відкласти це питання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Кулебу в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

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Якої помилки припустилася команда Трампа

Кулеба наголосив, що Україна ні в якому разі не повинна відмовлятися від теми вступу до НАТО.

Політика – це мистецтво можливого… Просто треба грати у довгу і якщо щось і здавати, то втридорога. Я просто зараз не бачу, за що можна продати тему НАТО з точки зору користі для України,

– зазначив ексочільник МЗС.

Він також зазначив, що команда Трампа припустилася серйозної "переговорної помилки", одразу оголосивши, що вступ України в НАТО буде відкладений. Кулеба зазначив, що навіть якщо було прийнято рішення тимчасово відкласти обговорення цієї теми, то її хоча б можна було "продати" Путіну.

"Але замість того, щоб її за щось продати, вони по суті вже почали говорити, що доведеться відкласти. Так, а Путіну навіщо вам щось платити, якщо він і так знає, що ви вже це здали. Тому тут чисто переговорна помилка і вона, на жаль, дорого нам обійдеться", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що раніше Кулеба заявляв, що команда Трампа переоцінює свої можливості щодо швидкого способу закінчити війну в Україні. Ексочільник МЗС зазначив, що поразка України у війні "буде провалом Трампа".