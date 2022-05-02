Кулеба назвав ключові питання, від яких залежить перемога України над Росією

Дмитро Кулеба та Єппе Кофод – глава МЗС Данії – провели спільну пресконференцію. Данський міністр прибув до Києва з офіційним візитом.

Головні заяви Кулеби

Кулеба заявив, що Данія завжди підтримувала Україну та стояла пліч-о-пліч з нею від початку повномасштабного російського вторгнення. Глава МЗС України переконаний, що після візиту його колеги до Києва ця підтримка лише зростатиме.

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Створення групи "Друзі Миколаєва"

Особливу вдячність уряду Данії Кулеба висловив за ініціативу створення міжнародної групи "Друзі Миколаєва". Вона об'єднає низку держав, які працюватимуть над відбудовою міста.

Кулеба пояснив, що це – ініціатива президента Володимира Зеленського. Український лідер хоче, аби певні країни світу брали шефство над відбудовою українських міст.

Данія допоможе притягнути Росію до відповідальності

Глава МЗС України також розповів, що окрему увагу приділили притягненню Росії до відповідальності за:

злочин агресії;

воєнні злочини;

злочини проти людства.

Кулеба зауважив, що Данія політично та практично підтримуватиме, аби міжнародні судові органи притягнули Росію до відповідальності.

Три питання, від яких залежить перемога України

Під час пресконференції Кулеба також наголосив, що є три питання, від яких залежить перемога у війні. Мовиться про санкції, зброю та перспективу членства України в ЄС. Кулеба зауважив, що у питанні санкцій у них з Кофодом одностайна позиція: не може бути жодних табу.

Говорячи про зброю, варто запевнити: Данія робить усе, що в її силах. Україна вдячна за це. Також Кулеба зауважив: питання членства України в ЄС – це питання миру та війни в Європі.

Ця війна триватиме, поки Путін вважатиме, що Україну залишили на роздоріжжі, тому ЄС повинен продовжити взятий курс і максимально сприяти європейській інтеграції України,

– зауважив Кулеба.

Пресконференція Кулеби та Кофода: дивіться відео

Головні заяви Кофода

Кофод наголосив, що Данія відновила роботу свого посольства у Києві. Це свідчить, що країна надає допомогу практичними діями.

Кофод зауважив, що окрім дуже важливого питання санкцій, Данія продовжить допомагати Україні зброєю. Також питання на порядку денному – збір доказів, аби жоден з тих, хто вчиняв злочини, не залишився непокараним.

Глава МЗС зауважив, що Данія долучиться до процесу відбудови України. Зокрема, міста Миколаєва. Окрім того, країна продовжить економічну та гуманітарну допомогу.

Також Кофод наголосив: усі мають дякувати українцям, які виборюють свободу України та Європи.

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