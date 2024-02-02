Орбан обурився тим, що голова МЗС України назвав його "проугорським"

Віктор Орбан незадоволений заявою голови українського МЗС. Наш міністр назвав його "проугорським" політиком.

Голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проугорським політиком. Орбан висловив невдоволення з цього приводу.

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Угорщина "не претендує на схвалення"

Орбан обурився та наголосив, що його зовсім не обходить "думка української влади". Він також сказав, що Угорщина суверенна держава, яка не потребує жодного схвалення.

Він зауважив, що "сусідам-слов'янам" не потрібно пояснювати, хто такі угорці, та говорити про тисячолітню угорську державу.

Ми самі це вирішимо. Можливо, вони мали на увазі це як дружній жест, але країна, яка себе поважає, не може такого сказати, а якщо скажуть, то не дивуйтеся, ми це пропустимо повз вуха,

– додав Орбан.

Дмитро Кулеба у своєму ж інтерв'ю наголошував, що Орбан та Сіярто – не проросійські, а проугорські політики.

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