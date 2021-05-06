Кулеба назвав роки президентства Трампа "складними часами" для України

Дмитро Кулеба важає, що період каденції 45-го президента США Дональда Трампа був складним часом для України. Зокрема йдеться про скандал 2019 року.

Деталі від Кулеби

Мовиться про звинувачення в тому, що Трамп нібито тиснув на президента Володимира Зеленського. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю виданню.

Цікаво Зустріч Байдена і Путіна наразі не суперечить інтересам Києва, – Кулеба

Це був складний час. У той момент ми всі були зосереджені на одному – на збереженні двопартійної підтримки в США,

– заявив очільник МЗС.

Він додав, що не знав про офіційний запит щодо допомоги від ФБР стосовно ексадвоката Трампа Руді Джуліані. Кулеба зазначив, що Україна відкрита для надання будь-якої допомоги за запитом ФБР, адже Києву нема чого приховувати.

Про який скандал мовиться