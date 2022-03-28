Кулеба обговорив з Чавушоглу майбутню зустріч Росії та України в Стамбулі

Дмитро Кулеба поспілкувався з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Міністри обговорили майбутню зустріч Росії та України в Стамбулі.

Очільник Міністерства закордонних справ України повідомив у мережі, що 28 березня телефоном поговорив з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

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Кулеба поспілкувався з Чавушоглу

Дмитро Кулеба зазначив, що вдячний Туреччині за проведення на її території чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією.

Сподіваюся, що під керівництвом турецького посередництва ці переговори принесуть результати в інтересах миру в Україні та нашої безпеки,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, перемовини української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться 29 березня, о 10:00. Вони триватимуть 3 дні.

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