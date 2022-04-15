Кулеба обговорив з МЗС Грузії підтримку України через російське вторгнення

На своїй сторінці у соціальній мережі твіттер глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що поспілкувався із грузинським колегою.

Дмитро Кулеба повідомив, що міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі запевнив, що Грузія підтримує Україну.

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Крім того, грузинський колега зазначив, що вони не допустять жодного обходу санкцій з боку Росії.

"Поговорив із моїм грузинським колегою про героїчний захист України від російського вторгнення. Він запевнив мене у незмінній підтримці України з боку Грузії. Вдячний йому за підтвердження того, що Грузія не допускає і не допустить жодного обходу санкцій з боку Росії", – написав Дмитро Кулеба.

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