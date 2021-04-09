"Україна не залишиться наодинці": Кулеба обговорив ситуацію на Донбасі зі світовими дипломатами

Через загострення конфлікту на Донбасі Дмитро Кулеба провів віртуальні переговори з іноземними колегами. Зокрема, посадовець вже розмовляв з главою МЗС Греції Нікосом Дендіасом та главою МЗС Данії Йеппе Кофодом.

Деталі розмови Кулеби та Дендіаса

Главі МЗС Греції Нікосу Дендіасу Кулеба розповів про системне загострення з боку Росії військово-політичної та безпекової ситуації на Донбасі.

Зауважте Спосіб зміцнити позиції, – Кулеба назвав ймовірні причини ескалації Росії

Український дипломат запевнив свого грецького колегу у відданості України політико-дипломатичному шляху деокупації своїх територій.

Дендіас наголосив, що Греція солідарна з Україною і підтримує її суверенітет та територіальну цілісність.

Також дипломати обговорили:

Відновлення туристичного сезону. Кулеба попросив Дендіаса сприяти можливості для українських туристів відвідати Грецію у 2021 році.

Графік двосторонніх візитів. Зокрема, у контексті 200-річчя Грецької революції та 30-річчя Незалежності України.

Проведення саміту Кримської платформи.

Деталі розмови Кулеби та Кофода

Кулеба схарактеризував Кофоду ескалацію ситуації на Донбасі та у Криму з боку Росії. Зокрема, розповів про обстріли українських позицій, загибель наших захисників та нарощування російських військ біля кордонів з Україною.

Особливу увагу український дипломат також приділив пропаганді зі сторони посадовців Росії та російського державного телебачення.

Кофорд запевнив, що Данія підтримує суверенітет України.

Україна не залишиться наодинці. Росія несе відповідальність за деескалацію ситуації,

– заявив данський посадовець.

Окрім того, міністри обговорили саміт Кримської платформи та запрошення Данії на святкування з нагоди 30 річниці Незалежності України.