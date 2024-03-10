Мета Путіна – не заморожений конфлікт, – Кулеба про можливість нападу Росії на країни Балтії

Ті, хто вважає, що Владімір Путін не нападе на країни Балтії, говорили, що Росія й на Україну не нападе. Утім, коли Кремль наважиться атакувати знову, НАТО переможе.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, яке цитує Delfi. Кулеба також наголосив, що мета Путіна – не заморожений конфлікт.

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Кулеба про наміри Путіна напасти на країни Балтії

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Росія не зупиниться в Україні, а йтиме далі – до Молдови та країн Балтії. Журналісти поцікавилися, чи наважиться Кремль піти далі, якщо бойові дії в Україні зупиняться, а конфлікт буде заморожено, однак Кулеба запевнив: мета Путіна не заморожений конфлікт.

По-перше, конфлікт не буде заморожений. Звісно, ​​я не Ейнштейн – навіть він не мав усіх відповідей щодо своєї теорії відносності. У мене немає відповідей на всі питання, але я точно знаю, що замороженого конфлікту в Україні не буде. Мета Путіна – не заморожений конфлікт,

– наголосив Кулеба.

Окрім того, голова МЗС України наголосив, що у 2021 році в Росії опублікували документ, який вимагає від НАТО вийти на кордони до 1997 року. Тобто Польща, Литва, Латвія, Естонія та низка країн, за такою логікою Путіна, мають втратити своє членство в Альянсі. Кулеба пояснив, що цей указ Росії має на меті відновити вплив на території, які раніше були в складі Радянського Союзу.

"Чому всі про це забувають? Ви думаєте, що це жарт? Це не жарт. Шлях до Угорщини, до Центральної Європи веде, звичайно, через Україну, але також через країни Балтії. Ті, хто каже, що Путін не наважиться напасти на НАТО, – це ті ж люди, які сказали, що він не наважиться напасти на Україну", – додав міністр.

Путін може перетворити міста Європи на Авдіївку та Бахмут

Міністр закордонних справ також додав: якщо Росія нападе на країни Балтії, то НАТО переможе. Однак звільнені міста будуть ущент зруйновані й нагадуватимуть Авдіївку та Бахмут. Кулеба припускає, що НАТО знадобиться кілька днів, щоб зрозуміти, як реагувати на дії "ворога, який перевершує як за досвідом, так і за можливостями".

Зрештою, я думаю, що НАТО візьме гору. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – такий вигляд матимуть країни Балтії після інтенсивних бойових дій. Такий вигляд будуть мати ваші міста. Вільнюс більше не буде красивим,

– заявив Кулеба.

Саме тому, як додав глава МЗС України, "найдешевший і найбезпечніший спосіб" уникнути цього – продовжувати підтримувати Україну, а не тонути в "нескінченних дебатах та страху ескалації". Кулеба наголосив, що уряд Литви це чудово розуміє, тому продовжує підтримувати українців у боротьбі з агресором.