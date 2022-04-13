Кулеба підтвердив запрошення для Папи Римського відвідати Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив Папу Римського відвідати Україну. Кулеба повторив запрошення президента Володимира Зеленського.

Візит Папи Римського може стати "променем світла" для українців

Дмитро Кулеба повідомив, що провів телефонну розмову з секретарем з питань відносин з іноземними державами Святого Престолу. У розмові міністр повторив запрошення для Папи Римського відвідати Україну.

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Кулеба зазначив, що візит Папи Римського може стати для українців "променем світла".

Поговорив із секретарем з питань відносин з іноземними державами Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галладером. Вдячний Папі Франциску за його молитви. Повторив запрошення президента Зеленського для Його Святості відвідати Україну і стати для українців променем світла у ці темні часи,

– йдеться у повідомленні Кулеби.

У березні 2022 року Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Президент запросив Папу Римського до України.

На початку квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що візит понтифіка у Київ може відбутися попри війну. В Офісі Президента підтвердили, що обговорюють візит Франциска.

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