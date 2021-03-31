Кулеба поговорив з держсекретарем США про загострення на Донбасі

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба 31 березня провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови було загострення ситуації на Донбасі.
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ України назвав розмову "змістовною та предметною". Деталі бесіди Кулеба повідомив на своїй сторінці у твіттері.
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За словами Дмитра Кулеби, підставою для розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном стала загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму.
Я провів змістовну та предметну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері,
– написав Кулеба.
Раніше Кулеба говорив, що очільник Кремля Володимир Путін зайняв вичікувальну позицію щодо конфлікту на Донбасі. На думку Кулеби, він чекає зміни лідерів у Франції, Україні, Німеччині та США.
Додамо, що 30 березня Державний департамент США опублікував доповідь про права людини за 2020 рік, в якому розкритикував Росію за окупацію Кримського півострова та агресію на Донбасі. У Кремлі сказали, що не згодні з критикою.
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Загострення на Донбасі
- 26 березня у районі Шумів проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції наших захисників. Внаслідок цього 4 наших захисників загинули, ще 2 – отримали поранення.
- Українська сторона не відразу змогла евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих героїв. Але після тривалих перемовин за участю ОБСЄ це таки вдалося зробити.
- Україна направить до національних урядів і парламентів іноземних держав заяву про російську агресію. У "Слузі народу" вважають її найжорсткішою за 7 років.