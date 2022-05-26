Кулеба поговорив з новою главою МЗС Франції: погодилася, що ембарго проти Росії – необхідність

У Франції 20 травня призначили нову очільницю Міністерства закордонних справ Катрін Колонну, з якою Дмитро Кулеба вже провів першу розмову.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про деталі розмови з французькою колегою, передає 24 канал.

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Він запевнив, що Франція непохитно підтримує Україну та підтримує ембарго проти Росії.

Санкції потрібно посилювати

Ми погодилися з необхідністю посилення санкційного тиску на Росію, включно з нафтовим ембарго, та обговорили надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Чекаю на неї в Україні,

– зазначив Кулеба.

Також відомо, що очільники МЗС обговорили під час розмови і збільшення військової допомоги Україні. Окрім цього дипломати говорили ще про необхідність розблокування експорту зерна та олійних культур з України.

Додамо, що Катрін Колонна на посаді замінила Жан-Іва Ле Дріана. Український міністр відзначив, що багато чув про нову очільницю МЗС Франції та сказав, що Колонна – високопрофесійна та принципова дипломатка.

ЄС досі не може запровадити нафтового ембарго проти Росії

Нагадаємо, що Євросоюз досі не погодив нові санкції проти Росії, адже для затвердження за рішення повинні підтримати усі країни-члени. Проте Угорщина виступає проти.

22 травня в Європарламенті запропонували ввести обмеження без згоди. Угорщини.

Зокрема віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі сказала, що вимога Угорщини про мільярдну допомогу в обмін на відмову від російської нафти є "майже нахабною". Барлі повідомила, що усі чудово розуміють, куди підуть ці гроші. Також вона нагадала, що є ще 4 країни, які особливо постраждають від можливого нафтового ембарго. Проте вони разом з ЄС намагаються знайти якесь спільне вирішення проблеми у той час, як лише Угорщина використовує це для своїх політичних ігор.

На позицію Угорщини відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що країна "якось не так бачить світ". Також глава держави додав, що поки не впроваджено нафтове ембарго, Росія за отримані кошти буде продовжувати купувати зброю. І все через блокування Угорщиною шостого пакета санкції ЄС.

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