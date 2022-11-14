Росія хоче взяти паузу, щоб підготувати жорстокіший напад, – Кулеба

Дмитро Кулеба 14 листопада виступив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Глава МЗС України наголосив, що ситуація розвивається динамічно, і для перемоги необхідно завжди бути на крок попереду.

Кулеба подякував усім, хто вірить у перемогу України. Глава МЗС України наголосив: вони не пошкодують, що зайняли таку позицію.

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Під час виступу Кулеба перелічив десять найважливіших моментів – 10 десять кроків, які гарантують, що і Україна, і ЄС вистоять у цю воєнну зиму. Зокрема, мовиться про санкції проти Росії, оборонну підтримку та макрофінансову допомогу для України, а також – створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Глава МЗС України наголосив, що також хоче звернути увагу на українське бачення миру. Кулеба наголосив, що останнім часом є спекуляції на цю тему, тому важливо, щоб цивілізований світ був на одній хвилі.

Кулеба заявив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни.

Жодна інша країна світу не прагне настання миру в Україні так сильно, як сама Україна. Але ми також знаємо, що згода на російські ультиматуми не принесе миру. Результат буде прямо протилежним. Росія хоче взяти паузу, аби відновити сили та здійснити ще більш жорстокий напад, щойно зможе це зробити, – заявив Кулеба.

Він додав, що Путін не хоче жодних компромісів. Володимир Зеленський чітко наголосив, що Росія має вивести війська з території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

У Євросоюзі відреагували на звільнення Херсона

Україну підтримує весь цивілізований світ.

Жозеп Борель заявив, що звільнення Херсона – дуже гарна новина. Російські окупанти відступають. У ЄС продовжать підтримувати Україну. Окрім того, продовжиться тиск на Росію.

Тим часом на російських болотах триває істерика через успіх ЗСУ.

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