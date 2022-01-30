Кулеба порадив Путіну дбати про власний народ, а не витрачати мільйони на війни

В українському МЗС порадили Володимиру Путіну дбати про народ Росії. Очільнику Кремля буде краще працювати над покращенням для росіян.

Тоді ситуація могла б бути геть іншою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у сюжеті американського каналу.

До теми Україна не піде на поступки для умиротворення Путіна, – Кулеба

Кулеба порадив Путіну не лізти не в свою справу

Дипломат каже, що ніколи не бачив Путіна у реальності. Його попросили уявити, що б він йому сказав, якби довелось зустрітись.

Не лізь не в свою справу. Дбай про власних людей. Якщо сконцентруватись на майбутньому оновленні замість витрачати мільйони на ведення війн, то Росія могла б бути кращою країною для життя. І тоді в України буде менше головного болю,

– рішуче відповів Кулеба.

Окрім цього, в сюжеті також показали ситуацію в Україні. Автори поговорили з військовими, побували на Донбасі і показали кадри згромадження російських військ.

Україна протистоїть російській агресії: дивіться відео

Заяви Кулеби про російську агресію

Очільник МЗС Дмитро Кулеба дав відповідь Німеччині щодо того, що нібито питання вступу України до НАТО "не на порядку денному". Український міністр пояснював, які б дії зі сторони країни були б позитивним сигналом.

Як заявляв Кулеба, Росія неминуче прагне дестабілізувати Україну. Втім, малоймовірно, що держава-агресорка наважиться на військову операцію, поки не використає інші варіанти.

Також очільник МЗС прокоментував попередній варіант відповіді США на вимоги щодо так званих "гарантій безпеки". За його словами, Вашингтон врахував позицію України.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.