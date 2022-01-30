Кулеба порадив Путіну дбати про власний народ, а не витрачати мільйони на війни

30 січня 2022 , 17:02
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Джерело:

VICE News

В українському МЗС порадили Володимиру Путіну дбати про народ Росії. Очільнику Кремля буде краще працювати над покращенням для росіян.

Тоді ситуація могла б бути геть іншою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у сюжеті американського каналу.

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Кулеба порадив Путіну не лізти не в свою справу

Дипломат каже, що ніколи не бачив Путіна у реальності. Його попросили уявити, що б він йому сказав, якби довелось зустрітись.

Не лізь не в свою справу. Дбай про власних людей. Якщо сконцентруватись на майбутньому оновленні замість витрачати мільйони на ведення війн, то Росія могла б бути кращою країною для життя. І тоді в України буде менше головного болю,
– рішуче відповів Кулеба.

Окрім цього, в сюжеті також показали ситуацію в Україні. Автори поговорили з військовими, побували на Донбасі і показали кадри згромадження російських військ.

Україна протистоїть російській агресії: дивіться відео

Важливо!  Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Заяви Кулеби про російську агресію

  • Очільник МЗС Дмитро Кулеба дав відповідь Німеччині щодо того, що нібито питання вступу України до НАТО "не на порядку денному". Український міністр пояснював, які б дії зі сторони країни були б позитивним сигналом.
  • Як заявляв Кулеба, Росія неминуче прагне дестабілізувати Україну. Втім, малоймовірно, що держава-агресорка наважиться на військову операцію, поки не використає інші варіанти.
  • Також очільник МЗС прокоментував попередній варіант відповіді США на вимоги щодо так званих "гарантій безпеки". За його словами, Вашингтон врахував позицію України.
Автор: Оксана Княжик