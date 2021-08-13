Задоволений цією нервовою реакцією, – Кулеба про істерику Росії навколо Кримської платформи

Дмитро Кулеба заявив, що він задоволений нервовою реакцією Сергія Лаврова на майбутній саміт Кримської платформи. Захід відбудеться 23 серпня.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що очільник російського МЗС Сергій Лавров незаконно відвідав окупований Крим. Там він зробив низку гнівних заяв. Зокрема, назвав майбутній саміт "шабашем".

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Я, не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією,

– зізнався Кулеба.

Український політик також процитував слова політика Магатма Ґанді: "спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте.

За словами Кулеби, перші дві стадії Росія вже успішно здолала, наразі перебуває на третій.

"Четверта стадія обов'язково буде. І це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму", – запевнив глава МЗС.

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