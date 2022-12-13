"Ми не збираємось програвати війну": Кулеба пояснив численну "бавовну" в Росії

Ми ведемо війну проти дуже підступного ворога, який сильніший за нас, але Україна не збирається здаватись. Відтак, "бавовна" в Росії ставатиме усе частішим явищем.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому виданню не дав прямої відповіді на запитання, чи потрібно Україні на випередження бити по військових цілях на території Росії, але наголосив, що ми "робитимемо для свого захисту все, що не заборонено міжнародним правом".

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Передусім ми б'ємо по російських позиціях на окупованих територіях України, і це наша найперша мета. Я розумію, що медіа завжди цікавляться тим, що стається у Росії – але хай росіяни самі думають, оцінюють і роблять висновки з того, що стається на їхній території,

– сказав міністр.

Україна не поступиться

Дмитро Кулеба визнав, що Росія набагато сильніша за Україну і воює дуже підступно, завдаючи ударів з великої відстані.

Ми ведемо боротьбу проти ворога, який набагато сильніший за нас, це правда. Але також і дуже підступного ворога, який за кожної нагоди маніпулює реальністю і б'є по нас звідти, де ми не можемо його дістати. Ми не збираємося програвати війну і дати їм отримати бажане,

– заявив Дмитро Кулеба.

Він також вкотре наголосив, що Україна не буде відмовлятись від вступу до НАТО як можливий компроміс у переговорах для завершення війни.

І зауважив, що позаблоковий статус не врятував нас від протиправної анексії Криму та гібридної агресії Росії на Донбасі.

Актуально про "бавовну" в Росії

Уже досить тривалий час росіяни скаржаться на "бавовну" – вибухи, чи то роботу хвалебного ППО, чи то різні випадкові загорання, пожежі. Особливо частими ці явища є у прикордонних областях.

Так, сьогодні вночі одразу декілька вибухів пролунали у Клинцях та Климовому, що у Брянській області.

Але вибухи усе частіше стаються й у столиці Росії. 10 грудня в Москві загорілась двоповерхова старовинна садиба Лопухіних, яку побудували ще наприкінці XVII століття.

А у ніч проти 9 грудня ранок під Москвою почався з масштабної пожежі, яка супроводжувалася вибухами газових балонів. Трапилося це у торговому центрі "Мега Хімки".

Важливо! Наразі для України є принциповим знищення баз росіян на українських територіях. Нещодавно українські військові потужно вдарили по базі аналітиків ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі. Загинули десятки окупантів, ще сотні отримали поранення.

ЗСУ успішно знешкоджують й військові об'єкти на окупованих територіях: склади з боєприпасами. позиції росіян, скупчення представників російської влади та колаборантів.