Кулеба пояснив, чому ЄС знімає санкції з чиновників оточення Януковича
Джерело:24 канал
Європейський Союз припиняє дію санкцій щодо чиновників часів Януковича. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що це стосується тих, щодо яких немає судових рішень.
За словами журналіста Рікарда Йозвяка, у санкційному списку залишилося 7 людей. Кулеба ж запевняє, що "зараз коліщатка державного механізму в цьому питанні крутитимуться швидше".
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Тут справа навіть не в моїх руках, тому що це насамперед завдання для правоохоронних органів та українських судів,
– сказав він.
Серед 7 осіб у списку санкції ЄС є президент-втікач Віктор Янукович. Натомість ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Санкції України проти Януковича
Україна координує свої зусилля з ЄС щодо застосування санкцій проти Віктора Януковича та його оточення. Саме обмеження тісно пов'язані з арештом активів високопосадовців, їхньою конфіскацією та поверненням до України.
За 2021 рік вдалось змінити підозру 1 особі, задовільнити 3 клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу тримання під вартою заочно, скерувати 9 запитів у межах міжнародного співробітництва, накласти арешт на 4 банківських рахунки, задовільнити 5 клопотань про дозвіл на спеціальне досудове розслідування.
Розслідування проти Януковича в Україні
- Віктор Янукович як тодішній президент залучив у злочинну організацію для кривавого придушення Майдану 9 чиновників, щоб зберегти владу. Всього було 10 членів угрупування на чолі із Януковичем.
- Офіс генпрокурора завершив розслідування материнської справи Майдану зі злочинною групою експрезидента Януковича. Фігуранти справи – верхівки організаторів найтрагічніших подій Революції Гідності: силового розгону, штурму і, зрештою, розстрілів 18 – 20 лютого 2014 року. Загалом у справі астрономічна кількість епізодів – 1019.
- Водночас президент-втікач Віктор Янукович написав звернення. Він цинічно приурочив його до восьмої річниці Революції Гідності.