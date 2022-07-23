Ракетний удар по Одесі – це насправді другий удар по Генсекретарю ООН, – Кулеба

Коли Генеральний секретар ООН був з візитом в Україні, то саме в цей день путін направив на Київ свої ракети. І сьогоднішній ракетний удар по Одесі – це насправді другий удар по Генеральному секретарю ООН. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час "Другого саміту перших леді та джентльменів".

"Україна зробить все від неї залежне, щоб ця домовленість запрацювала"

Кулеба переконаний, якщо буде нагода спробувати укласти з путіним третю угоду, то ця можливість буде використана. Бо на цьому побудована логіка Організації Об’єднаних Націй – домовлятися попри все.

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Наша мета інша – перемогти попри все. Ми абсолютно наполягаємо на необхідності виконання домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Що росія не робила б, які б сигнали вона не посилила своїми руками, але українська сільськогосподарська продукція повинна потрапити на світовий ринок і врятувати людей у ​​всьому світі від завищених цін та голоду,

– наголосив він.

"З президентом путіним нехай розбирається Антоніо Гутерреш і Реджеп Ердоган. Те, що сьогодні зробив путін, дозволивши обстріл Одеси та одеського порту – це прояв його ставлення до них. Вони можуть або закрити очі і удати, що нічого не відбулося. Але це означає тільки одне, що він (путін – ред. 24 канал) почне ставитися до них ще гірше, додав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Кулеба зазначив, що Україна зробить все від неї залежне, щоб ця домовленість запрацювала. Але, безумовно, без жодних компромісів щодо безпеки України. Туреччина і Організації Об'єднаних Націй повинні забезпечити виконання цієї домовленості з боку росії.

Організація Об'єднаних Націй прекрасно знає і Туреччина також знає, що вони мають забезпечити переговори з росією, щоб вона не використовувала ракети для удару по українській території. Саме над цим вони і працюють,

– додав він.

За його словами, Україна має достатньо засобів від нападу з моря та суходолу. Якби в України не було достатньо зброї для того, щоб захистити нашу землю і наше море, то підписання відповідної домовленісті з Туреччиною та ООН у Стамбулі не було б.

Головне про ракетний обстріл порту в Одесі

Окупанти випустили одразу чотири ракети типу "Калібр" по порту в Одесі. Внаслідок чого зайнялась масштабна пожежа.

Ракети, які прилетіли в порт, влучили в його інфраструктуру. Саме в місці влучання зберігалося зерно, яке мали відправити на експорт.

Зерно після підписання угоди планували відправити на експорт найближчими днями. Адже, напередодні у Стамбулі підписали договір про розблокування українських портів. Мовиться про відкриття гуманітарних коридорів з Южного, Одеси та Чорноморська.

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