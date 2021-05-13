Загроза залишається незмінною, – Кулеба про відведення російських військ від кордонів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував відведення російських військ від українського кордону. Він вважає, що загроза нових провокацій ще не минула.
Адже чимало військових і техніки все ще розміщені біля кордонів з Україною. Про це очільник МЗС повідомив 13 травня, під час пресконференції міністрів закордонних справ Центральноєвропейської п'ятірки.
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13 травня відбулась зустріч глав дипломатії Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії. Україна вперше взяла участь в засіданні міністрів закордонних справ Центральноєвропейської п'ятірки.
За підсумками зустрічі, під час брифінгу очільник МЗС України відзначив, загроза нападу з боку Росії все ще не зникла. Попри те, що Кремль оголосив про відведення частини російських військ від українських кордонів.
Дмитро Кулеба також подякував європейським партнерам за те, що вони готові надавати підтримку Україні не лише на словах.
Я розповів міністрам, що, попри анонсоване Росією відведення військ від українських кордонів, загроза нових військових провокацій залишається незмінною. Як і велика кількість російських військ і бойової техніки вздовж кордонів України,
– прокоментував він.
Загострення біля кордонів України: головне
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у березні 2021 року заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. За його словами, нарощування військової присутності відбувається у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях.
- Очевидці також публікували відео, де Росія направляє свої війська до тимчасово окупованого Криму через Керченський міст. До того ж у Чорне море зайшли потужні російські кораблі, а над півостровом помітили авіацію. У Кремлі назвали це "військовими навчаннями".
- 22 квітня міністр оборони Сергій Шойгу оголосив про відведення військ від кордонів з Україною після "закінчення навчань". Попри це, в Міноборони України не виключають ймовірності вторгнення Росії з боку Білорусі.
- У штабі ООС повідомили, що Росія зберігає свої війська в областях, які межують з Україною. За їхніми даними, на окупованих територіях зараз близько 28 тисяч російських кадрових військових.