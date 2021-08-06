Кулеба прокоментував зближення з Пекіном – Голос Америки

Експерти висловлювали занепокоєння через зближення Києва та Пекіна, в той час, як США називає Китай суперником №1. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував це питання у контексті майбутнього візиту Володимира Зеленського.

За його словами, особливого зближення Києва та Пекіна немає. "Я бачу нормальний процес співробітництва у сфері торгівлі та у сфері боротьби з пандемією коронавірусу. З усіх стратегічних безпекових питань або усіх питань з стратегічних галузей економіки ми насамперед співпрацюємо з нашими західними партнерами", – заявив Кулеба

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Дипломат наголосив, що Україна також є частиною західного світу й розвивається як її складова. Однак торгівля з Китаєм є об'єктивною реальністю.

Зустріч Кулеби з Блінкеном

Делегація українських посадовців на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою цього тижня відвідала Вашингтон. Після переговорів у Білому домі, Державному департаменті та Конгресі, український міністр висловив сподівання, що візит президента Володимира Зеленського 30 серпня виведе відносини України та США на новий рівень. Державний секретар Ентоні Блінкен наголосив на незмінній підтримці Вашингтоном Києва.

Рекордна кількість вакцинованих

У США зробили найбільшу з початку липня 2021 року кількість щеплень від коронавірусу. Вакцину ввели понад 850 тисячам людей. Майже 600 тисяч осіб отримали першу дозу. У Білому домі наголосили, що темпи вакцинації зростають четвертий тиждень поспіль.

Найвищі із квітня темпи вакцинації фіксують у штатах, які переживають найбільший у країні спалах коронавірусу. Тим часом низка міст США слідом за Нью-Йорком розглядає введення обов'язкового підтвердження вакцинації для відвідування розважальних закладів та ресторанів. Відразу 13 театрів Вашингтоні оголосили, що запровадять таке правило для своїх відвідувачів вже від початку сезону восени і до кінця 2021 року.

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США переходять на електромобілі

До 2030 року половина нових авто, проданих в країні, має бути електричними. Відповідний виконавчий наказ вже підписав Джо Байден. Найбільші автовиробники підтримали план. Вони зазначили, що для цього реалізації знадобляться мільярди доларів державного фінансування. У Білому домі зауважили, що цей план дозволить Америці просунутись й майбутньому електромобілів, виграти конкуренцію у Китаю та розв'язати проблему кліматичної кризи. План Байдена означає також посилення фокусу на виробництві батарей у США.

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