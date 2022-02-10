Кулеба просить ОБСЄ підготувати доповідь про російську паспортизацію на Донбасі

Дмитро Кулеба попросив Організацію з безпеки та співробітництва в Європі підготувати доповідь про роздачу російських паспортів на Донбасі. У ній варто визначити наслідки такого кроку для Москви.

Україна звернулась до ОБСЄ із відповідним запитом. Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу з чинним головою організації Обіґневом Рау, повідомляє 24 канал.

До речі Путін хоче роздавати соцвиплати жителям Донбасу, які мають російські паспорти

"Звернувся із запитом, щоб СММ ОБСЄ підготувала тематичну доповідь про паспортизацію громадян України Росією на території окремих районів Донецької та Луганської областей", – зауважив Кулеба.

Це системна проблема

За словами Кулеби, це велика системна проблема, на яку слід звернути увагу не лише в контексті ситуації в Україні.

Слід окреслити, які наслідки це принесе агресору. Це потрібно, аби в майбутньому будь-хто, хто намагатиметься повторити російський досвід, тричі думав перш ніж вдаватися до такого кроку.

Російські паспорти на Донбасі: що відомо

Росія роздає свої паспорти українцям на окупованому Донбасі. Держава-агресорка навіть спростила правила для отримання таких документів. Відповідний указ президент Росії Володимир Путін підписав у 2019 році.

За даними РНБО, російське громадянство отримали щонайменше 630 тисяч жителів Донбасу.

Щоправда, реєстрація в паспортах не зазначена. Отримати її можна, виїхавши до Росії. Однак у січні Путін доручив зайнятись питанням, аби українцям на окупованих територіях роздавали соцвиплати – тим, хто має російські паспорти й без реєстрації.

Україна та весь цивілізований світ засуджує ці кроки. Інші країни закликають не визнавати такі документи.

До теми – Позбавлятимуть українського громадянства: як каратимуть за російські паспорти:

Дійсно, подібний сценарій Москва вже "відпрацьовувала" у Грузії. Москва роздавала російські паспорти в окупованих нею Абхазії та Південній Осетії.