Кулеба розкритикував УПЦ МП й наголосив, що там "зрадили Бога"
Джерело:National Catholic Reporter
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Московський Патріархат висловив підтримку країні-агресорці. У такий спосіб, УПЦ МП пішов проти Божої волі.
Кулеба розкритикував УПЦ МП
Водночас усі релігійні групи, які намагаються знищити українську державність, будуть придушені без вагань. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Російська православна церква зрадила Бога. Все, що вони роблять – проти Божої волі. Я не думаю, що це ні морально, ні політично прийнятно бути пов'язаним з цією інституцією,
– заявив Кулеба.
Очільник українського МЗС пояснив, що віряни мають право на свободу віросповідання і сповідувати свою віру так, як вони цього бажають.
Водночас, за його словами, Україна використовуватиме усі законні способи для придушення тих релігійних груп, які виступають за знищення нашої державності.
Обшуки в УПЦ МП: коротко
- Нещодавно СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.
- Також 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Загалом від початку повномасштабної війни Служба безпеки вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.