Кулеба розкритикував УПЦ МП й наголосив, що там "зрадили Бога"

Російська православна церква зрадила Бога. Все, що вони роблять – проти Божої волі. Я не думаю, що це ні морально, ні політично прийнятно бути пов'язаним з цією інституцією, – заявив Кулеба.

Водночас усі релігійні групи, які намагаються знищити українську державність, будуть придушені без вагань. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник українського МЗС пояснив, що віряни мають право на свободу віросповідання і сповідувати свою віру так, як вони цього бажають.

Водночас, за його словами, Україна використовуватиме усі законні способи для придушення тих релігійних груп, які виступають за знищення нашої державності.

Обшуки в УПЦ МП: коротко