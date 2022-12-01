"Символічні погрози": Кулеба розповів про моторошні послання, надіслані посольствам України

Одразу 3 дипломатичні представництва, крім посольства України в Іспанії, отримали листи з вибуховою речовиною. Усередині всіх цих конвертів була символічна погроза, передана Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Важливо У посольстві США у Мадриді теж знайшли конверт з вибухівкою

Кулеба заявив, що усередині цих конвертів символічна погроза і всі вони у момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною.

По-перше, не два, а вже три, по-друге, листи не з вибухівкою, але з іншою речовиною. Не буду поки що коментувати, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему,

– повідомив глава МЗС.

Міністр назвав подію залякуванням України та українських дипломатів.

"Зараз ми аналізуємо, що сталося. Я роблю один простий висновок: якщо вже почали атакувати посольства, бомбами, якимись сатанинськими або вуду-символами, значить бояться нас, намагаються нас зупинити. Але нас ніщо не зупинить", – наголосив він.

Що відомо про конвертний терор

30 листопада стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

А 1 грудня стало відомо, що глава уряду Педро Санчес, а також Міністерство оборони й авіабаза Торрехон-де-Ардос отримали такі ж 2 вибухові пристрої. Конверт з вибухівкою, надісланий Санчесу, виявили та знешкодили. Цим зайнялися служби безпеки уряду.

Раніше Кулеба наголосив, що це точно нова форма терору. Українські фахівці разом з іспанською владою активно працюють, аби встановити, хто розсилає погрози.

Варте уваги – що відомо про конвертний терор в Іспанії: дивіться відео