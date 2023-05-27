Поспілкувався з колегами: як Кулеба відреагував на чутки щодо слів Лі Хуея про окуповані землі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що зв'язався зі своїми колегами зі столиць Європи, у які приїздив Лі Хуей. Проте жоден міністр закордонних справ цих країн не підтвердив, що посланець Китаю закликав залишити за Росією окуповані території України.

Український міністр у відеозверненні 27 травня спростував повідомлення про нібито заклики Лі Хуея домогтися негайного припинення бойових дій. Воно нібито мало відбутись зі збереженням за Росією контролю над окупованими нею українськими регіонами, пише 24 Канал.

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Як на повідомлення відреагував Кулеба

Після появи інформації про нібито заклики Лі Хуея Дмитро Кулеба зателефонував до глав МЗС країн Європи, які відвідав посланець Китаю. Попередньо відомо, що він вже побував у Польщі, Німеччині, Франції та Бельгії.

Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні Росія перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію,

– заявив Кулеба.

Він також пояснив, що Україна контролює процес і ніхто за спиною робити проти нас нічого не буде. Окрім того, український глава МЗС пояснив, що Київ далі вестиме діалог з Китаєм, проте "відповідно до трьох базових принципів":

взаємна повага до територіальної цілісності;

жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде;

ніякого замороженого конфлікту.

Що заявив Дмитро Кулеба: дивіться відео

Що цьому передувало

Видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів написало, що представник Китаю Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню. Ба більше, нібито з визнанням окупації Росією українських територій. За даними журналістів, нібито Лі Хуей закликав уряди країн Європи домогтися цього.

Ба більше, саме він, мовляв, закликав розглядати Китай як економічну альтернативу США та діяти швидко. Зокрема, щоб запобігти війні перед тим, як вона пошириться.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення не всіх територій України та про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, – рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і різкого зростання конфліктів у глобальній політиці.