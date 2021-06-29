Не можна змінити географію, – Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства"

Дмитро Кулеба відреагував на заяву білоруської влади про вихід країни з програми Євросоюзу "Східне партнерство". Він наголосив, що народ Білорусі все одно належить до європейської сім'ї народів.

Помилка Лукашенка

Міністр закордонних справ запевнив, що Україна підтримуватиме білорусів. Неважливо скільки часу піде на виправлення помилок самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Актуально У відповідь на санкції: Білорусь виходить з програми Євросоюзу "Східне партнерство"

Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім'ї народів,

– заявив Кулеба.

Що цьому передувало

24 червня Європейський Союз ввів проти Білорусі нові санкції. Обмеження застосували проти калійної та нафтової галузей економіки, а також банківської сфери. Крім того, ЄС заборонив продавати Мінську товари подвійного призначення, що можуть бути використані у військових цілях, а також технології й програмне забезпечення для відстежування чи перехоплення інтернету й телефонного зв'язку.

У відповідь білоруська влада заявила про вихід зі "Східного партнерства". Крім того, країна почала процедуру призупинення Угоди про реадмісію ЄС, аби повернути людей, які нелегально виїхали з Білорусі в країни-члени Євросоюзу.

"Східне партнерство" – це ініціатива ЄС, яка поширюється на 6 східноєвропейських сусідів – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Документ має на меті зміцнення стосунків між Союзом та державами.