Кулеба виступив з потужною заявою перед міністрами ЄС: назвав 3 фактори, які наблизять перемогу

Дмитро Кулеба заявив, що часу на сумніви та довгі дискусії немає, адже ми щодня втрачаємо життя наших бійців. Очільник МЗС назвав 3 чинники, які можуть наблизити перемогу.

Відповідну заяву очільник МЗС зробив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 16 травня. Тобто це трапилось на 82 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Час збігає, – Кулеба каже, що ембарго на російську нафту блокує лише одна країна ЄС

Кулеба назвав 3 фактори для прискорення перемоги

Три фактори можуть змінити ситуацію на краще. Економічний: жорсткі санкції проти Росії. Військовий: постачання важкого озброєння Україні. Політичний: надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС,

– заявив Кулеба.

Очільник МЗС пояснив ці фактори:

санкції: енергетичне ембарго, фінансові обмеження, щодо торгівлі, розширення індивідуальних санкцій проти російських еліт і олігархів, урядовців, членів їхніх сімей, а також проти підприємств, заборона росЗМІ;

енергетичне ембарго, фінансові обмеження, щодо торгівлі, розширення індивідуальних санкцій проти російських еліт і олігархів, урядовців, членів їхніх сімей, а також проти підприємств, заборона росЗМІ; військова допомога Україні : щодо гуманітарного розмінування, Спільної зовнішньої та безпекової політики, спільної політики безпеки та оборони з ЄС, Східного партнерства, європейської політики розвитку та механізмів цивільного захисту ЄС;

: щодо гуманітарного розмінування, Спільної зовнішньої та безпекової політики, спільної політики безпеки та оборони з ЄС, Східного партнерства, європейської політики розвитку та механізмів цивільного захисту ЄС; надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС: статус кандидата України на членство в ЄС на саміті в червні.

Запропонована Україною справедлива угода залишається в силі: ви надаєте нам все, що нам потрібно, аби завдати поразки Путіну, а ми перемагаємо, щоб вам згодом не довелося протистояти йому самим,

– пояснив Кулеба.

Також очільник українського МЗС запевнив – якою би не була ціна, яку ЄС доведеться сплатити зараз, вона набагато нижча за ціну, яку довелося би заплатити у випадку перемоги Путіна.

Коротко про підтримку, яка потрібна Україні

16 травня на брифінгу за підсумками участі в засіданні Ради ЄС в закордонних справах Дмитро Кулеба пояснив, що нафтове ембарго проти Росії підтримують майже всі члени ЄС. Щоправда, його блокує одна країна і ЄС має знайти рішення, як вирішити занепокоєння цієї країни і схвалити ембарго.

Варто пояснити, що міністр закордонних справ України не сказав, про яку країну мовиться. Проте ймовірно це Угорщина, адже Будапешт публічно озвучував свою позицію. Зокрема проросійський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв перешкоджати усім санкціям ЄС, які негативно вплинуть на економіку Угорщини. Він додав, що ЄС не має засобів для припинення війни, а "санкції не можуть поставити Росію на коліна".

Україні потрібен статус кандидата ЄС, а згодом і членство. Дмитро Кулеба пояснив, що відмова Євросоюзу означатиме, що Україну намагаються обдурити.

Під час розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном Дмитро Кулеба оговорив нові жорсткі санкції США проти Росії. А також мовилось про шляхи розблокування українського експорту продовольства та питання щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Дивіться також – Кулеба розповів про зміну цілей України у війні: відео