Кулеба вважає помилкою відмову України від ядерної зброї

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилкою відмову України від ядерної зброї. Тоді у рамках Будапештського меморандуму Україна отримала гарантії безпеки.

Таку думку міністр закордонних справ висловив в інтерв'ю. Дмитро Кулеба переконаний, що життя дає відмінні можливості ці помилки виправити.

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За словами Кулеби, деякі країни повинні відчувати відповідальність за те, що Україна відмовилася від ядерного арсеналу, але у відповідь не отримала реальних гарантій безпеки.

Враховуючи той факт, що гарантії безпеки, які нам були дані, не спрацювали, я думаю, що деякі країни повинні відчувати відповідальність за це. І старанно працювати над пошуком правильної та ефективної гарантії безпеки України,

– наголосив Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України вказав, що можлива відмова Росії брати участь в консультаціях країн-учасниць Будапештського меморандуму не має впливати на рішення інших гарантів. Кулеба наголосив, що Україні потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої країни.

Що відомо про Будапештський меморандум Будапештський меморандум – це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зауважимо, що напередодні на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму. Президент зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до виконання гарантій безпеки та миру в Україні.

Натомість пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що цей документ не має юридичних зобов'язань.

Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: дивіться відео