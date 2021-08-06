Говорили про співпрацю на тлі агресії Росії: Кулеба і Єрмак зустрілися з Блінкеном
Джерело:МЗС України
Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак прибули у Вашингтон для підготовки першого візиту Володимира Зеленського у Білий дім. 5 серпня політики обговорили з Ентоні Блінкеном можливості для поглиблення співпраці України та США.
Деталі зустрічі політиків
Сторони обговорили майбутню зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена. Політики переконанні, що переговори лідерів зміцнять стратегічне партнерство держав.
До теми Дуже продуктивна зустріч, – Єрмак та Кулеба поговорили з радником Байдена
Співрозмовники приділили увагу:
- розвитку партнерства України та США у безпековій та військово-технічних сферах,
- зміцненню демократії в регіоні,
- економічному розвитку України,
- спільним зусиллям у протидії збройній агресії Росії проти України,
- енергетичній безпеці нашої держави та регіону.
Кулеба наголосив, що попри безперервну російську агресію, Україна продовжує втілювати складні і системні реформи, зокрема судову,
– заявили у Міністерстві закордонних справ.
Кулеба і Єрмак обговорили з Блінкеном співпрацю США та України / Фото МЗС
Водночас держсекретар США наголосив, що підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а також її євроатлантичні прагнення.
Блінкен запевнив у беззаперечній підтримці США Кримської платформи.
Блінкен заявив, що підтримує Україну / Фото МЗС
Зеленський поїде у США: головне
- 30 серпня, після святкування Дня Незалежності, Зеленський вирушить на зустріч з Джо Байденом. Американський лідер запросив свого колегу у Вашингтон під час телефонної розмови.
- У Білому домі запевнили, що візит "підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму".
- Наразі сторони активно готуються до майбутньої зустрічі президентів.