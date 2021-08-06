Говорили про співпрацю на тлі агресії Росії: Кулеба і Єрмак зустрілися з Блінкеном

6 серпня 2021 , 01:28
Читать новость на русском

Джерело:

МЗС України

Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак прибули у Вашингтон для підготовки першого візиту Володимира Зеленського у Білий дім. 5 серпня політики обговорили з Ентоні Блінкеном можливості для поглиблення співпраці України та США.

Деталі зустрічі політиків

Сторони обговорили майбутню зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена. Політики переконанні, що переговори лідерів зміцнять стратегічне партнерство держав.

До теми Дуже продуктивна зустріч, – Єрмак та Кулеба поговорили з радником Байдена

Співрозмовники приділили увагу:

  • розвитку партнерства України та США у безпековій та військово-технічних сферах,
  • зміцненню демократії в регіоні,
  • економічному розвитку України,
  • спільним зусиллям у протидії збройній агресії Росії проти України,
  • енергетичній безпеці нашої держави та регіону.

Кулеба наголосив, що попри безперервну російську агресію, Україна продовжує втілювати складні і системні реформи, зокрема судову,
– заявили у Міністерстві закордонних справ.


Кулеба і Єрмак обговорили з Блінкеном співпрацю США та України / Фото МЗС

Водночас держсекретар США наголосив, що підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а також її євроатлантичні прагнення.

Блінкен запевнив у беззаперечній підтримці США Кримської платформи.


Блінкен заявив, що підтримує Україну / Фото МЗС

Зеленський поїде у США: головне

  • 30 серпня, після святкування Дня Незалежності, Зеленський вирушить на зустріч з Джо Байденом. Американський лідер запросив свого колегу у Вашингтон під час телефонної розмови.
  • У Білому домі запевнили, що візит "підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму".
  • Наразі сторони активно готуються до майбутньої зустрічі президентів. 
Автор: Софія Мінджоса