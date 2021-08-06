Говорили про співпрацю на тлі агресії Росії: Кулеба і Єрмак зустрілися з Блінкеном

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Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак прибули у Вашингтон для підготовки першого візиту Володимира Зеленського у Білий дім. 5 серпня політики обговорили з Ентоні Блінкеном можливості для поглиблення співпраці України та США.