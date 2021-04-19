Кулеба в ЄС запропонував план стримування Росії

Дмитро Кулеба запропонував державам-членам Євросоюзу покроковий план дій задля стримування Росії від подальшої ескалації. Ключовим елементом документу є розробка нового пакету секторальних санкцій, який буде негайно запроваджений у разі нового етапу агресії з боку Кремля.

Про це очільник МЗС повідомив під час онлайн-засідання Ради ЄС, в якому взяли участь міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу.

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Кулеба поінформував про дії Росії

Глава дипломатії детально поінформував про загострення Росією безпекової ситуації у зоні російсько-української війни та вздовж нашого державного кордону. А також ознайомив колег з комплексом загроз, які несуть нинішні дії Москви для безпеки України та Європи.

Ми вдячні ЄС за всі кроки, які були здійснені з 2014 року з метою підвищення ціни для Росії за її агресію проти України. Водночас на нинішньому етапі персональних санкцій вже недостатньо,

– сказав міністр.

Він наголосив, що вже зараз потрібно провести внутрішню дискусію в ЄС з метою розробки нового пакету секторальних санкцій, який буде негайно введений у разі нового етапу агресії з боку Росії

Євросоюз висловив Україні підтримку

Євросоюз та всі держави-члени запевнили, що залишаються єдиними у непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, готові надалі зміцнювати підтримку нашої держави та здійснювати послідовний тиск на Росію.

Європейський Союз високо відзначив зусилля України з досягнення політико-дипломатичного врегулювання на основі Мінських домовленостей і виважену та мудру реакцію Києва на спроби Росії провокувати загострення.

Про що ще говорили дипломати

Сторони також обговорили декілька інших тем, зокрема:

дії Росії в Азово-Чорноморській акваторії,

мілітаризацію тимчасово окупованого Криму, Чорного й Азовського морів.

шляхи реагування на порушення міжнародного морського права у контексті закриття Росією Керченської протоки і блокування Азовського моря.

Учасники зустрічі приділили окрему увагу подальшим внутрішнім трансформаціям у нашій державі, спрямованим на наближення до вступу в Євросоюз. Дмитро Кулеба відзначив важливість надання Україні чіткої перспективи членства в ЄС.

Агресивна політика Росії проти України буде остаточно подолана тоді, коли у Москві усвідомлять, що Україна є невід’ємною частиною західного демократичного світу,

– додав глава МЗС.

Насамкінець міністр підтвердив запрошення всім державам-членам Європейського Союзу взяти участь в установчому саміті та подальшій роботі Кримської платформи.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз можна спостерігати найбільше зосередження російської армії біля кордонів України , яке коли-небудь було. У цьому контексті він знову закликав Росію до деескалації ситуації.



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу