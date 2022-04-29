Кулеба закликає держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни визначитись із гарантіями безпеки для України.

За словами Кулеби, світ зобов’язаний безпекою Україні.

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Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру у всьому світі. Тоді ми стукали у двері НАТО, але вони так і не відчинилися. Вакуум безпеки призвів до російської агресії,

– написав у своєму твіттері очільник МЗС.

Тому Україна просить держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати.

Договір про гарантії безпеки

Нагадаємо, що раніше українська сторона під час переговорів з Росією виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

Україна хоче отримати від країн-підписантів гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО про колективну оборону.

У договорі прописується, що це повинна бути допомога у вигляді озброєння, втручання збройних сил тощо. На проведення консультацій країни-гаранти мають максимум 72 години.

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