Україна готова допомогти США у справі Джуліані

Дмитро Кулеба не чув про офіційні запити ФБР до України щодо справи особистого адвоката Дональда Трампа – Рудольфа Джуліані. Водночас посадовець наголосив, що українська сторона "відкрита до допомоги" у разі потреби.

Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба наголосив, що його країні "немає чого приховувати". Кулеба зауважив: він не може судити, чи були деякі дії з боку Джуліані порушенням законодавства.

Зауважте Зустріч Байдена і Путіна наразі не суперечить інтересам Києва, – Кулеба

Водночас український політик зауважив: адвокат Трампа "явно грав у політику та зробив ситуацію ризиковою для України та її відносин із Вашингтоном".

Ми зробили усе можливе, щоб уникнути цієї пастки та зберегти двопартійну підтримку України з боку США,

– наголосив Кулеба.

Окрім того, глава МЗС назвав часи президентства Трампа складними для України.

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