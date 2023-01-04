Отримаємо те, чого не могли у 2022, – Кулеба про військову допомогу у 2023 році

У новому 2023 році Україна зможе отримати всю військову допомогу від іноземних партнерів, яку вони з різних на те причин відмовлялися присилати торік. Українська сторона активно працює над тим, аби отримати необхідне для ЗСУ.

Зокрема, мова йде про танки та бронетехніку. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 4 січня.

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Міністр закордонних справ запевняє, що дипломати ведуть переговори з союзниками щодо надання Україні танків, бронетехніки та іншої важкої зброї. Цього року Україна точно отримає все, що потрібно.

Я казав минулого року, що у 2023-му ми отримаємо те, що не могли отримати з різних причин у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде. На все свій час, чекайте на новини,

– сказав міністр.

До слова, раніше Дмитро Кулеба розповів, що зараз необхідно на фронті. За словами міністра, важка зброя допоможе перемогти агресора.

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