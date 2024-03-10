Росія може перетворити країни Балтії на Бахмут і Авдіївку, якщо нападе, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав інтерв'ю. У ньому він висловив думку, що країни Балтії у разі нападу Росії здолають перемогу. Втім, вони нагадуватимуть українські Бахмут та Авдіївку.

Відповідну думку він озвучив в інтерв'ю литовському інформаційному агентстві ELTA. Дмитро Кулеба поділився своїми міркуваннями щодо гіпотетичного нападу Росії на територію країн Балтії.

Читайте також У нас синьо-жовтий прапор, інших не підійматимемо, – Кулеба відповів Папі

НАТО переможе, але якою ціною

Очільник МЗС України вважає, що НАТО переможе, якщо раптом Владімір Путін вирішить напасти на країни Балтії. Водночас він окреслив можливі наслідки для держав, якщо їм дійсно доведеться протистояти російській агресії.

Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста,

– наголосив Кулеба.

Міністр в інтерв'ю назвав єдиний спосіб, який дозволить уникнути таких наслідків для країн Балтії. За його словами, для цього слід підтримувати Україну.

Литва, наприклад, це розуміє, і підтримує нас. Інші думають, що це омине їх,

– додав глава української дипломатії.

Кулеба закликав не називати росіян рабами

У цьому ж інтерв'ю Дмитро Кулеба наголосив на тому, що не варто порівнювати росіян з рабами. Він підкреслив, що раби повстають, чого не скажеш про мешканців країни-агресорки.

Російське суспільство іноді називають рабами, бо вони слухняно слухають усе, що їм нав'язує їхній рабовласник Путін. Але навіть раби повстають. Тому я вважаю недоречним називати російське суспільство рабами,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Водночас міністр висловився своїми міркуваннями щодо того, чи можливе повстання росіян. На його думку, відповідний момент у найближчому майбутньому відсутній. Він вважає, що проти диктатури, яка панує у Росії, її мешканці не вийдуть.

Принаймні, зараз я не бачу жодного фактора "X". Якщо вони "проковтнули" смерть Навального, то... Але це може змінитися, якщо зміниться ситуація в Росії на фронті і в глибині Росії,

– додав він.

Але і тут Дмитро Кулеба підкреслив, що для цього необхідно, щоб Україна змінила ситуацію. А для цього нашій державі необхідна зброя.