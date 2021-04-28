В мінських угодах є багато пасток для України, – Кулеба

Мінські угоди не є ідеальними щодо України. Адже вони мають низку пасток для держави.

Попри це, документа потрібно дотримуватися. Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, Україна повинна втілювати в життя мінські угоди.

Я не думаю, що мінські угоди – ідеальна річ для України, в них є багато щілин, лакун і пасток для України. Але документ підписаний, ми повинні слідувати його логіці і втілювати його,

– зазначив Кулеба.

У мінських угодах, як відзначив міністр, є 2 компоненти: політичний і безпековий. Але починати треба саме з безпекового, тобто припинення вогню.

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Президент України Володимир Зеленський говорить, як сказав Кулеба, що Росія лише звинувачує Україну у невиконанні мінських домовленостей, але для того, щоб почати виконувати його – нічого не робить.

Він додав: "Ми повинні почати розмову про те, хто дійсно піклується про ці угоди і хоче, щоб вони стали дорожньою картою для врегулювання".

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