Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – Кулеба

Так, після перемоги у розв'язаній Росією війні Україна матиме найпотужніші збройні сили в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання,

– зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що з боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки.

За словами Кулеби, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору. І членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. Очільник українського МЗС не сумнівається в тому, що це станеться.